Рианна и A$AP Rocky вошли в рейтинг самых стильных людей 2023 года

Американский глянцевый журнал Vogue представил топ-15 самых стильных голливудских знаменитостей по итогам 2023 года. Редакторы авторитетного модного издания проанализировали фотоотчеты с красных ковровых дорожек самых важных мероприятий года — от бала Института костюма Met Gala до премьер, прошедших уже после окончания самой длительной забастовки сценаристов и актеров в истории Голливуда.

При составлении списка Vogue не раздавал звездам оценки, не подсчитывал баллы и даже не ранжировал список от первого до последнего места. Определенно, модной «power couple» уходящего года стали Рианна и A$AP Rocky — они оба вошли в рейтинг, но по отдельности. Пару, которая снялась на обложку мартовского номера британского Vogue в этом году вместе со старшим сыном RZA, отметили за появление на Met Gala. Среди других заметных образов артистки — красный комбинезон Loewe для выступления на Супербоуле и полупрозрачное платье Alaïa для «Оскара».

Модные эксперты отметили костюмы Бейонсе для ее концертного тура Renaissance World Tour, в том числе спорный образ киберпчелы. Звезду «Игры престолов» Мэйси Уильямс назвали «самой эксцентрично одетой» звездой года, а исполнительницу роли Анны Болейн в одноименном мини-сериале Джоди Тернер-Смит — «самой драматично одетой» знаменитостью года. Тильду Суинтон редакторы похвалили за то, что она не изменяет себе и придерживается своего неповторимого стиля.

Помимо рэпера A$AP Rocky в список вошли еще двое мужчин — звезда одиозного сериала «Кумир» и певец Трой Сиван и актер Джейкоб Элорди, снявшийся в этом году в фильмах «Присцилла» и «Солтберн». Новичками рейтинга стали Грета Ли и Лили Гладстоун. Обе сыграли главные женские роли в главных фильмах-претендентах на победы в грядущем наградном сезоне — «Прошлые жизни» и «Убийцы цветочной луны» соответственно. Также в список попали Тейлор Расселл («Целиком и полностью»), Эмма Коррин («Корона»), Хантер Шафер («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»), супермодель Кендалл Дженнер и французская певица Yseult.