«РГ» рассказывает, почему новогодний «Щелкунчик» так популярен

В рождественскую полночь на Машу ополчается войско крыс во главе с королем, но превратившийся в принца Щелкунчик ее спасает, увозя в прекрасную страну сиропных рек и конфетных берегов. Формально фабула на этом исчерпана, но создатели балета «Щелкунчик» умножили ее десятками смыслов, потому балет притягивает взрослых и маленьких зрителей уже больше века. Если присмотреться внимательнее — открываются поразительные вещи.
Отец русского балета Мариус Петипа прочитал сказку сумрачного немца Эрнста Гофмана на родном для себя французском в пересказе Александра Дюма. В результате жутковатая мистика Гофмана оказалась дважды обласкана французским изяществом, но она держит сюжет и все равно прорастает, давая шанс всем постановщикам акцентировать разное.
Потом Петипа (74 года) дал Чайковскому (52 года) самые точные указания о музыке — какого характера и даже сколько в тактах. Дальше включился гений композитора, сумевшего в этом жестком каркасе создать пронзающую сердце музыку, где за каждой гармонией скрыта бездна чувств.
На премьере, случившейся именно в эти декабрьские дни в Мариинском театре 132 года назад, в постановке Льва Иванова по разработке Петипа публику радовали Щелкунчик-Сергей Легат (трагически погибший молодым), Фея Драже-блистательная итальянка Антониетта Дель-Эра и игравшие ровесников девочку Клару (Машу) и ее брата Фрица (Мишу) воспитанники балетного училища.
В дальнейшем хореографы увидели в балете много разного. Например, историю женской любви, превращающей деревянную чурку в дивного принца — лучшая версия Василия Вайнонена до сих пор идет в Мариинском театре. Там же идет версия Михаила Шемякина, увидевшего в «Щелкунчике» борьбу двух миров, домовитого бюргерского и ирреального, возвышенного.
На петербургском фестивале балета Dance open представляли версию из Женевы, где Щелкунчик разбирался со своими детскими страхами, и из Перми, где сильно заболевшая Маша бредила волшебным Конфетюренбургом с реками лимонада.
В Гранд опера по сей день неизменно идет обожаемая парижанами версия Рудольфа Нуриева, где все происходит, как запомнилось автору в его ленинградской юности на сцене Кировского театра, но сдобрено французским изяществом и сказочной теплотой.
В нынешней Москве в начале января покажут симпатичный спектакль Наталии Касаткиной и Владимира Василева на скромной сцене Центра Вишневской.
В МАМТе вот-вот начнут серию «Щелкунчиков» Юрия Посохова, где автор залюбовался шкафом с куклами как порталом в иной мир, а театр отозвался несколькими очень интересными составами солистов.
В Москве предлагают также иммерсивное шоу и «Щелкунчика» на льду, но с симфоническим оркестром. А за «Щелкунчиком» с танцами кукол в виде китайского цирка надо ехать в Нижний Новгород.
Кроме того, объявлено время трансляции самого престижного и просто красивого «Щелкунчика» Большого театра в редакции Юрия Григоровича, о котором не сказал в последнее время только ленивый.
Ради ощущения праздника стоит приобщиться.