«РГ» рассказывает, почему новогодний «Щелкунчик» так популярен

В рождественскую полночь на Машу ополчается войско крыс во главе с королем, но превратившийся в принца Щелкунчик ее спасает, увозя в прекрасную страну сиропных рек и конфетных берегов. Формально фабула на этом исчерпана, но создатели балета «Щелкунчик» умножили ее десятками смыслов, потому балет притягивает взрослых и маленьких зрителей уже больше века. Если присмотреться внимательнее — открываются поразительные вещи.