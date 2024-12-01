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«РГ» рассказывает, почему новогодний «Щелкунчик» так популярен

Сюжет балета «Щелкунчик» — это просто сказка. Девочка Маша в подарок под елку получает страшненькую деревянную куклу-Щелкунчика и умудряется его полюбить.

Источник: Российская газета

В рождественскую полночь на Машу ополчается войско крыс во главе с королем, но превратившийся в принца Щелкунчик ее спасает, увозя в прекрасную страну сиропных рек и конфетных берегов. Формально фабула на этом исчерпана, но создатели балета «Щелкунчик» умножили ее десятками смыслов, потому балет притягивает взрослых и маленьких зрителей уже больше века. Если присмотреться внимательнее — открываются поразительные вещи.

Отец русского балета Мариус Петипа прочитал сказку сумрачного немца Эрнста Гофмана на родном для себя французском в пересказе Александра Дюма. В результате жутковатая мистика Гофмана оказалась дважды обласкана французским изяществом, но она держит сюжет и все равно прорастает, давая шанс всем постановщикам акцентировать разное.

Потом Петипа (74 года) дал Чайковскому (52 года) самые точные указания о музыке — какого характера и даже сколько в тактах. Дальше включился гений композитора, сумевшего в этом жестком каркасе создать пронзающую сердце музыку, где за каждой гармонией скрыта бездна чувств.

На премьере, случившейся именно в эти декабрьские дни в Мариинском театре 132 года назад, в постановке Льва Иванова по разработке Петипа публику радовали Щелкунчик-Сергей Легат (трагически погибший молодым), Фея Драже-блистательная итальянка Антониетта Дель-Эра и игравшие ровесников девочку Клару (Машу) и ее брата Фрица (Мишу) воспитанники балетного училища.

В дальнейшем хореографы увидели в балете много разного. Например, историю женской любви, превращающей деревянную чурку в дивного принца — лучшая версия Василия Вайнонена до сих пор идет в Мариинском театре. Там же идет версия Михаила Шемякина, увидевшего в «Щелкунчике» борьбу двух миров, домовитого бюргерского и ирреального, возвышенного.

На петербургском фестивале балета Dance open представляли версию из Женевы, где Щелкунчик разбирался со своими детскими страхами, и из Перми, где сильно заболевшая Маша бредила волшебным Конфетюренбургом с реками лимонада.

В Гранд опера по сей день неизменно идет обожаемая парижанами версия Рудольфа Нуриева, где все происходит, как запомнилось автору в его ленинградской юности на сцене Кировского театра, но сдобрено французским изяществом и сказочной теплотой.

В нынешней Москве в начале января покажут симпатичный спектакль Наталии Касаткиной и Владимира Василева на скромной сцене Центра Вишневской.

В МАМТе вот-вот начнут серию «Щелкунчиков» Юрия Посохова, где автор залюбовался шкафом с куклами как порталом в иной мир, а театр отозвался несколькими очень интересными составами солистов.

В Москве предлагают также иммерсивное шоу и «Щелкунчика» на льду, но с симфоническим оркестром. А за «Щелкунчиком» с танцами кукол в виде китайского цирка надо ехать в Нижний Новгород.

Кроме того, объявлено время трансляции самого престижного и просто красивого «Щелкунчика» Большого театра в редакции Юрия Григоровича, о котором не сказал в последнее время только ленивый.

30 декабря (19:00) и 31 декабря (12:00) из исторического здания Большого театра пройдут его прямые трансляции в сотню кинотеатров по всей стране — от Сургута до Черкесска.

Ради ощущения праздника стоит приобщиться.