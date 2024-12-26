РФ сокращает срок временного пребывания иностранцев до 90 суток

«1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в соответствии с которыми срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года», — указывается в сообщении.