РФ сокращает срок временного пребывания иностранцев до 90 суток

«1 января 2025 г. вступают в силу п. 2 ст. 7 и п. 3 ст. 11 федерального закона от 8 августа 2024 г. № 260-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, в соответствии с которыми срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года», — указывается в сообщении.
В МИД отметили, что исключение составляют случаи, предусмотренные федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или международными договорами РФ, а также случаи, когда срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина продлен в соответствии с упомянутым федеральным законом.
«Указанные изменения распространяются исключительно на иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. В соответствии с п. 1 ст. 5 вышеуказанного федерального закона срок временного пребывания иностранца, прибывшего в Российскую Федерацию по визе, как и прежде, определяется сроком действия выданной ему визы», — добавили в дипведомстве.