РФ может отказаться принимать транспорт из Азербайджана из-за «переименования» городов в СМИ

«Что касается переименований российских городов и географических понятий, которые Азербайджан решил проводить в отместку, то я желаю ему успеха. Единственное, что в этой ситуации мы вряд ли сможем принимать поезда и самолеты из Азербайджана, если там место назначения будет написано так, как они теперь решили», — сказал он.