РФ и Китай могут разместить на Луне ядерную энергоустановку в 2033—2035 годах

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033−2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал он во время выступления на Всемирном форуме молодежи (цитата по ТАСС).