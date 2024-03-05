РФ и Китай могут разместить на Луне ядерную энергоустановку в 2033—2035 годах

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033−2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал он во время выступления на Всемирном форуме молодежи (цитата по ТАСС).
По словам Борисова, такую миссию можно будет выполнить при помощи робототехнических средств. Необходимые для этого технологические решения уже готовы.
29 декабря 2023 года правительство России одобрило ратификацию заключенного в ноябре 2022 года соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Ключевыми участниками проекта будут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление.
В сентябре 2023 года Южно-Африканская Республика присоединилась к совместному проекту России и Китая по созданию совместной Международной научной лунной станции.
Евгений Белоусов