Результаты соревнования шимпанзе по раскалыванию орехов озадачили ученых

Результаты исследования продемонстрировали, что некоторые особи шимпанзе обладают более высокими показателями, чем другие. Эти животные были намного быстрее и точнее в выполнении заданий, в то время как их собратья тратили в два раза больше времени на аналогичные действия и совершали множество лишних ударов. Однако с возрастом навыки улучшались у всех особей без исключения, причем это происходило как у самцов, так и у самок.