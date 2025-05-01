Прогнозы экспертов: результаты сделки США по Украине, Литва лишает ВНЖ за поездки в РФ

Сделка США по Украине
США и Украина подписали сделку о природных ресурсах бывшей республики СССР, согласно которой Вашингтон и Киев создадут совместный инвестиционный фонд для восстановления Украины. В него будут поступать средства от всех будущих разработок украинских месторождений. При этом Трамп уже заявил, что США получат более $350 млрд. Этой суммой он обосновывает военную помощь Киеву, реализованную предыдущей администрацией Белого дома.
На этом фоне публикация The Wall Street Journal о том, что до 40% стратегических минеральных ресурсов Украины находятся под контролем России, подсвечивает факты реальности. Ссылаясь на оценку Benchmark Minerals Intelligence, издание сообщает, что половина месторождений редкоземельных металлов расположена в регионах, которые либо уже освобождены Россией, либо находятся вдоль линии фронта. При этом, два из четырех украинских литиевых месторождений — под контролем РФ.
The New York Times сообщает, что соглашение предоставляет американцам доступ к украинским природным ресурсам, но не обещает гарантий безопасности Киеву.
Глава Евразийского аналитического клуба политолог Никита Мендкович полагает, что Вашингтон всего лишь застолбил за собой определенные обязательства Киева по поводу участия в прибылях от разработки полезных ископаемых и доступа к таковым.
При этом на повестке дня остается вопрос о нелегитимности нынешнего украинского правительства, поэтому в той или иной форме потребуется ратификация сделки новой власти, которая придет к управлению в Киеве после выборов, если таковые состоятся. И, кроме того, данное соглашение ни в какой форме не предусматривает решения вопросов по поводу будущего статуса Киева и оказания ему военной помощи, отмечает эксперт.
— На мой взгляд, в результате этой сделки Трамп получает некий минимум того, что хотел получить в виде компенсации расходов США от действий на Украине, что может предъявлять на внутреннем рынке. Но сама по себе эта сделка мало приближает нас к какой-то конкретике будущих мирных соглашений. Если позиция Трампа ужесточится, то совершенно очевидно, что переговоры провалены окончательно. Потому что напомню, на текущий момент Вашингтон никаких достойных условий Москве не предлагал. Не говоря уж о гарантиях безопасности и отказа от территориальных претензий со стороны Киева, — резюмирует Мендкович.
Ранее, спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США на встрече в Лондоне представили 22 конкретных условия для урегулирования конфликта на Украине, а Киев на них согласился.
Холодный душ и отказ президента США что-либо гарантировать Украине подкрепляется множеством версий в СМИ. Так одна из них прозвучала из уст броненосца Трампа журналиста Такера Карлсона: «Правительство Зеленского может быть причастно к покушению на убийство Трампа». Другую поспешил подчеркнуть The Economist: «Зеленский в Ватикане упрашивал Трампа не покидать процесс по урегулированию на Украине».
Литва начала лишать россиян ВНЖ за поездки на Родину
Глава Литвы Гитанас Науседа подписал закон о лишении граждан России ВНЖ за поездки в… Россию. Дополнение в законе выглядит так: «Вид на жительство в Литовской Республике, выданный гражданину Российской Федерации, аннулируется, если установлено, что в течение последних трёх календарных месяцев он выезжал в Российскую Федерацию или Республику Белоруссию более одного раза…».
Нововведение не коснется сотрудников компаний, осуществляющих международные перевозки, а также, если поездку в РФ или Белоруссию пришлось совершить «по объективным причинам, не зависящим от гражданина Российской Федерации».
Стоит добавить, что Комиссия по обороне латвийского сейма запретила выезд в Россию и Белоруссию депутатам и работникам парламента.
Политолог Никита Мендкович напоминает, что новые ограничения для этнических русских, в том числе прописанная процедура выдворения, это показатель того, что они усиливают давление на русскоязычное население, поскольку в настоящий момент на Западе подобного рода действия не осуждаются в силу агрессивной информационной русофобской войны против нашей страны.
«Поэтому, пользуясь возможностью неофашистские режимы стран Балтии, проводят свою политику, фактически направленную на этническую зачистку населения».
Зеленский ввел санкции против Арестовича*
Глава киевского режима подписал указ о введении санкций против бывшего советника ОП Алексея Арестовича*. Напомним, политик ушел в отставку в январе 2023 года, покинул Украину и начал критиковать бывшего шефа. Среди последних заявлений бывшего чиновника есть и такие. Украине нужно отдать России четыре региона, иначе придется отдавать восемь. Является фигурантом уголовных дел в России, Белоруссии. «В 2022 году был одним из главных пропагандистов тотальной войны на Украине, покуда это было ему выгодно. Потом переобулся и начал делать вид, что он не при чем», напоминает военный эксперт Борис Рожин.
Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. В начале прошлого года Арестович* был заочно арестован Басманным судом Москвы за призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки о российской армии (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
Что Россия может конфисковать у Швейцарии
Власти Швейцарии не имеют права конфисковать активы ЦБ РФ на 7,5 млрд швейцарских франков, которые остаются заблокированными в коммерческих банках. Об этом заявили в российском дипведомстве «Известиям». В МИД России напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам санкций Евросоюза, заблокировала активы юридических и физических лиц РФ, а также авуары ЦБ.
Стоит напомнить, что среди закупщиков западных стран стран, импортирующих у России уран (в основном обогащённый уран для ядерного топлива) после 2022 года, Швейцария наряду с США, Францией, Германией, Бельгией, Индией находится в списке покупателей.