Прогнозы экспертов: результаты сделки США по Украине, Литва лишает ВНЖ за поездки в РФ

— На мой взгляд, в результате этой сделки Трамп получает некий минимум того, что хотел получить в виде компенсации расходов США от действий на Украине, что может предъявлять на внутреннем рынке. Но сама по себе эта сделка мало приближает нас к какой-то конкретике будущих мирных соглашений. Если позиция Трампа ужесточится, то совершенно очевидно, что переговоры провалены окончательно. Потому что напомню, на текущий момент Вашингтон никаких достойных условий Москве не предлагал. Не говоря уж о гарантиях безопасности и отказа от территориальных претензий со стороны Киева, — резюмирует Мендкович.