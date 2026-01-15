Результаты опроса ВФокусе Mail: получит ли Трамп Гренландию и каким образом

Оценивая реакцию Европейского союза, подавляющее большинство респондентов, более 77%, считают, что ЕС ограничится дипломатическими заявлениями и формальным осуждением. Около 6,5% ожидают введения санкций против США, примерно 12,5% полагают, что Евросоюз фактически поддержит действия Вашингтона. Версия о военном противостоянии практически не рассматривается, её поддержали чуть более 1% опрошенных. Эти данные отражают устойчивое восприятие ЕС как политически зависимого и осторожного актора. Аналогичная картина наблюдается и в оценках реакции мирового сообщества за пределами ЕС. Почти 65% респондентов ожидают осуждения без реальных последствий, ещё около 18% говорят о массовом международном осуждении. Выжидательную позицию прогнозируют почти 12%. Поддержку Гренландии военной помощью или поддержку США допускают лишь около 3% в сумме. Это подчёркивает низкий уровень доверия к способности мирового сообщества оказывать реальное давление на США.