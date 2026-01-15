Результаты опроса ВФокусе Mail: получит ли Трамп Гренландию и каким образом

Более 7 тыс. человек приняли участие в опросе о возможной попытке США установить контроль над Гренландией и реакции международного сообщества на развитие этой ситуации.
Результаты опроса показывают, что идея подобного шага со стороны США воспринимается большинством респондентов как реалистичная. Так, более 86% опрошенных считают возможным, что Дональд Трамп может попытаться получить контроль над Гренландией. Противоположной точки зрения придерживаются около 10% участников опроса, ещё почти 4% затруднились с ответом. Это указывает на доминирование представления о готовности США к резким и нестандартным внешнеполитическим решениям.
Говоря о возможных способах установления контроля, респонденты чаще всего указывают на силовые сценарии. Наиболее популярным вариантом стало военное присутствие без прямых боевых действий, его выбрали почти 36% опрошенных. Прямую военную операцию допускают около 18%. Политико-дипломатическое давление считают вероятным почти 20%, экономическое принуждение — около 16%. Лишь чуть более 8% уверены, что США не смогут получить контроль над Гренландией, и около 2,5% затруднились с ответом. В совокупности это говорит о том, что военный фактор в общественном сознании воспринимается как ключевой.
Во временной перспективе преобладают ожидания относительно достаточно быстрого развития событий. Более 36% респондентов считают, что это может произойти в ближайшие 1−2 месяца, ещё около 41% — в течение полугода. Лишь около 9% уверены, что подобный сценарий не реализуется никогда, и почти 10% не смогли дать определённый ответ. Таким образом, свыше трёх четвертей опрошенных допускают развитие событий в обозримом будущем.
Оценивая реакцию Европейского союза, подавляющее большинство респондентов, более 77%, считают, что ЕС ограничится дипломатическими заявлениями и формальным осуждением. Около 6,5% ожидают введения санкций против США, примерно 12,5% полагают, что Евросоюз фактически поддержит действия Вашингтона. Версия о военном противостоянии практически не рассматривается, её поддержали чуть более 1% опрошенных. Эти данные отражают устойчивое восприятие ЕС как политически зависимого и осторожного актора. Аналогичная картина наблюдается и в оценках реакции мирового сообщества за пределами ЕС. Почти 65% респондентов ожидают осуждения без реальных последствий, ещё около 18% говорят о массовом международном осуждении. Выжидательную позицию прогнозируют почти 12%. Поддержку Гренландии военной помощью или поддержку США допускают лишь около 3% в сумме. Это подчёркивает низкий уровень доверия к способности мирового сообщества оказывать реальное давление на США.
В отношении Дании респонденты также демонстрируют скепсис. Почти 46% считают, что датские власти ограничатся дипломатическими протестами, около 22% ожидают обращения к НАТО. Более 23% полагают, что Дания в конечном итоге смирится с ситуацией. Активное сопротивление допускают лишь около 6% опрошенных. Эти оценки формируют образ Дании как государства с ограниченными возможностями для самостоятельных действий.
Несмотря на то что подобный сценарий воспринимается как вероятный, личное отношение к возможной попытке США установить контроль над Гренландией в целом негативное. Почти 70% респондентов заявили о скорее отрицательном отношении к таким действиям. Нейтральную позицию занимают около 20%, положительно относятся лишь около 6%, ещё 4% затруднились с ответом. Это говорит о том, что даже при признании вероятности сценария общество не поддерживает его с ценностной точки зрения.
В целом результаты опроса показывают, что возможные действия США в отношении Гренландии воспринимаются как реалистичные, потенциально быстрые и основанные преимущественно на силовом давлении. При этом ожидаемая реакция международного сообщества, ЕС и отдельных государств оценивается как слабая и в значительной степени декларативная, а личное отношение большинства респондентов к подобному развитию событий остаётся критическим.
Артем Гингер.