Результаты опроса ВФокусе Mail: о чем хотят спросить россияне Владимира Путина на Прямой линии

На вопрос о снижении ключевой ставки Центрального банка мнения респондентов разделились: 32,93% ответили, что эта тема их волнует, ещё 23,9% указали вариант «скорее волнует», тогда как 23,33% признались, что она их скорее не волнует, а 19,84% вовсе не придают ей значения. Такое распределение показывает, что макроэкономические решения остаются значимыми лишь для части общества и воспринимаются скорее как абстрактный фон, чем как фактор, напрямую влияющий на повседневную жизнь.