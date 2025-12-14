Результаты опроса ВФокусе Mail: о чем хотят спросить россияне Владимира Путина на Прямой линии

В преддверии прямой линии с президентом был проведён социологический опрос, чтобы выяснить, какие темы сегодня волнуют граждан больше всего и какие вопросы они хотели бы услышать в повестке общения главы государства с обществом. В исследовании приняли участие более десяти тысяч человек, что позволяет говорить о высокой репрезентативности полученных данных.
Половая структура выглядит так: мужчины составили 60,8% респондентов, женщины 39,2%. Таким образом, в опросе в большей степени отражена мужская точка зрения, однако женская позиция также представлена в значительном объёме.
Возрастной состав участников опроса показывает выраженный перекос в сторону старших возрастных групп. Почти половина респондентов 47,6% это люди старше 55 лет. Ещё 14,9% относятся к возрастной категории 46−54 года, 13,3% к группе 36−45 лет. Остальные участники опроса представлены более молодыми возрастными категориями и суммарно составляют меньшую часть выборки.
Результаты исследования в первую очередь отражают ожидания и тревоги зрелой и старшей части общества, той аудитории, которая наиболее активно следит за политической повесткой и традиционно воспринимает прямую линию с президентом как ключевой канал обратной связи с властью.
На вопрос о снижении ключевой ставки Центрального банка мнения респондентов разделились: 32,93% ответили, что эта тема их волнует, ещё 23,9% указали вариант «скорее волнует», тогда как 23,33% признались, что она их скорее не волнует, а 19,84% вовсе не придают ей значения. Такое распределение показывает, что макроэкономические решения остаются значимыми лишь для части общества и воспринимаются скорее как абстрактный фон, чем как фактор, напрямую влияющий на повседневную жизнь.
Гораздо более однозначной оказалась реакция на вопрос о росте зарплат в частном и государственном секторах: 51,25% заявили, что их это волнует, ещё 20,54% выбрали ответ «скорее волнует». Лишь 13,57% и 14,64% соответственно сообщили, что тема их скорее не волнует или не волнует вовсе, что указывает на устойчивый запрос на повышение доходов как ключевое условие социальной стабильности.
Вопрос об утилизационном сборе на автомобили вызвал менее консолидированную реакцию: 42,15% респондентов отметили, что он их волнует, 12,67% что скорее волнует, при этом 17,67% и 27,51% заявили об обратном. Это свидетельствует о том, что проблема воспринимается избирательно и затрагивает в первую очередь тех, кто непосредственно связан с автомобильным рынком.
Обсуждая льготную ипотеку и доступность кредитов, 35,88% опрошенных указали, что эта тема их волнует, ещё 14,73% выбрали вариант «скорее волнует». Одновременно 18,81% признались, что она их скорее не волнует, а 30,58% вовсе не считают её значимой, что отражает разрыв между группами населения, вовлечёнными и не вовлечёнными в жилищные и кредитные отношения.
Наиболее высокий уровень тревожности зафиксирован при ответах на вопрос об увеличении пенсий и социальных выплат выше уровня инфляции: 76,23% респондентов заявили, что это их волнует, и ещё 12,08% что скорее волнует. Минимальные доли ответов «скорее не волнует» (4,71%) и «не волнует» (6,98%) показывают, что социальные гарантии остаются одной из наиболее чувствительных тем общественной повестки.
Схожая картина наблюдается и в отношении борьбы с коррупцией: 77,07% ответили, что их это волнует, 12,24% что скорее волнует, тогда как доля равнодушных респондентов не превышает 10%. Это подчёркивает устойчивый общественный запрос на честность и прозрачность в системе власти.
На вопрос о качестве работы судов и следственных органов 75,33% участников опроса ответили, что он их волнует, ещё 14,31% указали вариант «скорее волнует». Лишь 5,3% и 5,06% соответственно не видят в этой теме значимой проблемы, что указывает на тесную связь между доверием к правовой системе и ощущением защищённости.
Тема защиты приграничных регионов также получила высокий уровень поддержки: 68,61% респондентов заявили, что она их волнует, 15,77% что скорее волнует. При этом менее 16% опрошенных сообщили, что вопрос их скорее не волнует или не волнует вовсе, что говорит о восприятии территориальной безопасности как части общей жизненной стабильности.
Рассматривая внешнюю политику России в отношении Китая, Европы и США, 58,55% респондентов отметили, что она их волнует, ещё 21,07% выбрали ответ «скорее волнует». В то же время около пятой части опрошенных заявили о низком уровне интереса, что показывает: внешнеполитическая тематика важна прежде всего через её возможные внутренние последствия.
Вопрос о состоянии дорог и транспортной инфраструктуры оказался значимым для большинства: 61,15% ответили, что он их волнует, 23,26% что скорее волнует. Низкие показатели ответов «скорее не волнует» (8,98%) и «не волнует» (6,61%) подчёркивают роль инфраструктуры как одного из самых наглядных показателей качества управления.
Отвечая на вопрос о проблеме аварийного жилья и переселения, 38,15% респондентов указали, что она их волнует, 22,5% что скорее волнует, тогда как 21,64% и 17,71% не считают её актуальной для себя. Это говорит о том, что проблема остро ощущается в отдельных территориях, но не воспринимается как общенациональная для всех групп населения.
Тема защиты персональных данных в цифровых сервисах волнует 60,8% опрошенных, ещё 18,51% выбрали вариант «скорее волнует», при сравнительно небольших долях ответов «скорее не волнует» 10,07% и «не волнует» 10,62%. Это отражает рост обеспокоенности граждан рисками цифровой среды.
Особо высокие показатели зафиксированы в блоке вопросов, связанных с миграцией. На вопрос о росте числа мигрантов в крупных городах 76,09% респондентов ответили, что это их волнует, и 11,16% что скорее волнует. Аналогично, снижение безопасности в районах с высоким числом мигрантов волнует 78,11% участников опроса, ещё 11,52% выбрали вариант «скорее волнует», что демонстрирует прямую связь миграционной тематики с ощущением личной безопасности.
В целом результаты опроса показывают, что общественное внимание сегодня сосредоточено на трёх ключевых направлениях: социальном благополучии, безопасности и качестве государственных институтов. Экономические вопросы приобретают значение прежде всего тогда, когда напрямую затрагивают доходы и уровень жизни, тогда как коррупция, суды, миграция и безопасность формируют устойчивый запрос на управляемость, справедливость и предсказуемость государственной политики.
Артем Гингер