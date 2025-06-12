Результаты опроса ВФокусе Mail: как россияне относятся к мигрантам

Большая часть опрошенных имеют регулярные контакты с мигрантами в повседневной жизни: 30,9% общаются с ними ежедневно, а 27,3% — несколько раз в неделю. Вместе эти группы составляют более половины респондентов (58,2%), что свидетельствует о высокой степени взаимодействия с мигрантами в различных сферах — на работе, в транспорте или в быту. При этом около 19,6% опрошенных общаются с мигрантами редко — не чаще раза в месяц, и почти столько же (19,8%) практически не имеют контактов с мигрантами. Это говорит о том, что для значительной части населения мигранты не являются постоянным элементом социальной среды. 2,4% респондентов затруднились ответить на вопрос, что может указывать на неопределённость или недостаток опыта общения с мигрантами.