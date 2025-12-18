Результаты опроса ВФокусе Mail: что россияне думают о решении суда по делу Ларисы Долиной

В опросе приняли участие более 30 тысяч человек, что позволяет рассматривать полученные данные как репрезентативные и устойчивые. Гендерная структура выборки выглядит следующим образом: мужчины составили 59,6% опрошенных, женщины — 40,4%. Таким образом, в опросе несколько преобладает мужская аудитория, однако женская позиция также представлена в значительном объеме и позволяет делать сбалансированные выводы. Возрастной состав участников опроса указывает на доминирование зрелых и старших возрастных групп. Наибольшую долю составляют респонденты в возрасте 55 лет и старше — их 35,6%. Еще 18,4% — это люди в возрасте от 46 до 54 лет. Группа от 36 до 45 лет составляет 17,5%. Остальные возрастные категории представлены в меньшем объеме и суммарно занимают оставшуюся часть выборки.