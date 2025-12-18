Результаты опроса ВФокусе Mail: что россияне думают о решении суда по делу Ларисы Долиной

В опросе приняли участие более 30 тысяч человек, что позволяет рассматривать полученные данные как репрезентативные и устойчивые. Гендерная структура выборки выглядит следующим образом: мужчины составили 59,6% опрошенных, женщины — 40,4%. Таким образом, в опросе несколько преобладает мужская аудитория, однако женская позиция также представлена в значительном объеме и позволяет делать сбалансированные выводы. Возрастной состав участников опроса указывает на доминирование зрелых и старших возрастных групп. Наибольшую долю составляют респонденты в возрасте 55 лет и старше — их 35,6%. Еще 18,4% — это люди в возрасте от 46 до 54 лет. Группа от 36 до 45 лет составляет 17,5%. Остальные возрастные категории представлены в меньшем объеме и суммарно занимают оставшуюся часть выборки.
Результаты опроса в первую очередь отражают взгляды и оценки социально активной зрелой аудитории, для которой вопросы справедливости, доверия к институтам власти и защиты прав имеют принципиальное значение и напрямую соотносятся с ожиданиями от ключевых государственных решений.
Отвечая на вопрос о том, как в целом респонденты относятся к решению Верховного суда РФ, подавляющее большинство участников опроса продемонстрировали однозначно позитивную оценку. Полностью положительно к нему относятся 86,57% опрошенных, еще 9,01% выбрали вариант «скорее положительно». Нейтральную позицию заняли лишь 2,2% респондентов, тогда как суммарная доля отрицательных оценок «скорее отрицательно» и «резко отрицательно» не превышает 2,23%. Такая концентрация положительных ответов указывает на высокий уровень общественного одобрения конкретного судебного решения и отсутствие заметного ценностного раскола вокруг него.
Схожие результаты были получены при оценке справедливости данного решения. Полностью справедливым его считают 85,64% участников опроса, еще 10,31% назвали его скорее справедливым. Доля затруднившихся с оценкой составила 1,85%, а число тех, кто воспринимает решение как несправедливое, оказалось статистически незначительным и в сумме составляет 2,19%. Это позволяет говорить о том, что в массовом сознании данное решение воспринимается не просто как юридически корректное, но и как соответствующее базовым представлениям о социальной и правовой справедливости.
Отдельный интерес представляет влияние решения на уровень доверия к судебной системе в целом. Почти половина респондентов — 48,6% — заявили, что оно значительно повышает их доверие, еще 30,01% отметили, что скорее повышает. При этом 15,93% сообщили, что решение никак не повлияло на их отношение к судебной системе, а совокупная доля тех, кто фиксирует снижение доверия, составила лишь 5,45%. Эти данные указывают на то, что конкретные резонансные решения Верховного суда способны играть роль позитивного символического сигнала, влияя на восприятие всей судебной системы.
На вопрос о более широких последствиях подобных решений для защиты права частной собственности 66,65% респондентов ответили, что они укрепляют защиту собственности, а еще 21,42% считают, что такие решения частично способствуют этому процессу. Лишь 5,47% не увидели в них существенного влияния, а 3,74% указали на возможный подрыв доверия к защите собственности. Доля затруднившихся с ответом составила 2,72%. В целом это говорит о том, что в общественном восприятии Верховный суд рассматривается как важный институт, способный задавать ориентиры в сфере имущественных прав.
В совокупности результаты опроса демонстрируют редкий для общественного мнения уровень консенсуса, решение Верховного суда РФ воспринимается как справедливое, легитимное и укрепляющее доверие к судебной системе. Высокие показатели одобрения и доверия указывают на сохраняющийся общественный запрос на понятные и однозначные правовые ориентиры, а также на готовность граждан позитивно реагировать на судебные решения, которые воспринимаются как защита базовых прав и интересов.
Артем Гингер