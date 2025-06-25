Результаты опроса ВФокусе Mail: поставки БПЛА Украине

В ходе исследования было опрошено почти 7 тысяч человек из более чем 50 регионов России, что обеспечивает репрезентативность и охват различных территорий страны. Среди участников преобладали мужчины: их доля составила около 58%, женщин — около 42%. Возрастной состав респондентов был достаточно разнообразным, однако значительная часть — примерно 49% — относится к категории 55 лет и старше, что говорит о высокой вовлеченности старших поколений. Следующими по популярности идут представители возрастной группы в возрасте 46−54 лет — 15%. Остальные возрастные группы представлены в меньшем объеме.
Факты поставок
Подавляющее большинство респондентов — почти 97% — осведомлены о факте поставок беспилотников Украине со стороны других стран. Это свидетельствует о высокой информированности населения по теме военной помощи, оказываемой Украине. Лишь менее 3% участников опроса выразили незнание или затруднение в ответе, что может говорить либо о слабом интересе к теме, либо о дефиците информации в определенных источниках.
Вопрос поставок вооружений, в частности беспилотников, является заметным в общественной повестке и широко освещается в информационном пространстве. Население, судя по ответам, активно следит за развитием международной поддержки Украины.
Военные противники
Большинство респондентов — 70% — уверенно считают страны, поставляющие Украине беспилотники и комплектующие, военными противниками России. Еще 21% склоняется к этому мнению, что вместе составляет более 90% участников опроса, это демонстрирует устойчивое восприятие этих государств как враждебных. Лишь незначительная доля опрошенных выразила несогласие с такой оценкой: 3% ответили «скорее нет», 4% — «нет», а 1% затруднился с формулировкой позиции.
Это говорит о высоком уровне поляризации мнений в обществе и о том, что у значительной части населения сложилось четкое представление об этих странах как о вовлеченных сторонах конфликта.
Ответные меры
Ответы на вопрос о том, какие меры должна предпринимать Россия в ответ на поставки БПЛА Украине, показали, что большинство респондентов ориентируются на укрепление оборонительного и наступательного потенциала страны. 58,4% считают необходимым усиливать собственное вооружение, а 49% — расширять антидроновую защиту.
Эти результаты свидетельствуют о высокой степени озабоченности военными рисками и стремлении к технологическому паритету или превосходству. Существенная доля участников — 40,5% — поддерживает введение санкций против поставляющих стран, что может интерпретироваться как предпочтение более «мягких», но системных инструментов давления. Вместе с тем 34,6% респондентов высказались за радикальную меру — уничтожение производства в третьих странах, — что говорит о наличии в общественном сознании поддержки более жестких и силовых ответов.
Прекращение дипломатических отношений одобряют 30%, что отражает тенденцию к одностороннему пересмотру внешнеполитических контактов. Лишь 2,2% считают, что Россия не должна предпринимать никаких действий, и еще 2,4% затруднились с ответом, что подчеркивает общее стремление к активным мерам.
Противодействие давлению
Большинство участников опроса — 63,9% — выразили готовность поддержать полный отказ от продукции стран, поставляющих Украине технику и вооружения. Это говорит о высоком уровне солидарности с политическим курсом, ориентированным на противодействие внешнему давлению, и демонстрирует стремление к экономическому суверенитету.
Вместе с тем 19,4% выступили против полного отказа, но допускают возможность введения повышенных пошлин — такой подход отражает более прагматичную позицию, сочетающую санкционные меры с сохранением доступа к необходимым товарам. Лишь 12,75% респондентов заявили о неприятии идеи экономических ограничений, что может свидетельствовать о зависимости от продукции этих стран или о критичности к политике ответных мер. Почти 4% затруднились с ответом.
В целом результаты демонстрируют преобладание эмоционально и политически мотивированной поддержки экономических ответов даже в ущерб бытовому комфорту.
Возможные конфликты
Идея возможного военного конфликта между Россией и одной из стран, поставляющих Украине БПЛА, находит отклик у значительной части респондентов: 56,6% уверены, что такой конфликт может произойти. Еще 28% считают его допустимым в случае, если с территории этих стран будут осуществляться запуски дронов, что указывает на высокий уровень чувствительности к вопросам прямого военного участия. Лишь 11% отвергают возможность подобного сценария, и еще 4,4% затруднились с ответом.
Эти данные показывают, что восприятие конфронтации с Западом как потенциальной военной угрозы прочно укоренилось в общественном мнении и многие респонденты готовы рассматривать не только дипломатические или экономические формы противостояния, но и вероятность прямого вооруженного столкновения в будущем.
Вмешательство во внутренние дела
Большинство участников опроса — 77% — однозначно считают поставки беспилотников Украине вмешательством во внутренние дела как России, так и Украины. Еще 12% выбрали вариант «скорее да», что в совокупности формирует почти 90% респондентов, склонных рассматривать внешнюю помощь в рамках конфликта как нарушение суверенитета или вмешательство в региональные дела. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 6%, а 3% склонны скорее не считать это вмешательством. Лишь 1,09% затруднились с определением позиции. Эти результаты подтверждают общий настрой опрошенных, воспринимающих международную поддержку Украины не как нейтральную гуманитарную или оборонную помощь, а как политически и стратегически мотивированное вмешательство, способное обострить конфликт и усилить напряженность в международных отношениях.
Итог
Результаты опроса указывают на формирование в массовом сознании четкой картины противостояния между Россией и странами, поддерживающими Украину, при этом военная и технологическая помощь трактуется не как локальная акция, а как сознательное участие в конфликте. Это говорит о том, что значительная часть граждан воспринимает происходящее не как ограниченный международный эпизод, а как угрозу национальному суверенитету и безопасности.
Высокий уровень поддержки ответных действий, особенно в сфере вооружений и антидроновой обороны, указывает на укрепление милитаризированных установок и готовности к затяжному противостоянию. Преобладание жестких подходов — от экономических санкций до потенциального силового воздействия — отражает запрос на демонстрацию силы, а не компромисса.
Готовность населения отказываться от зарубежной продукции в быту свидетельствует о том, что элементы геополитической лояльности вытесняют потребительскую рациональность. Это может указывать как на высокий уровень мобилизации, так и на растущую терпимость к внутренним ограничениям ради поддержания внешнеполитической позиции.
Наличие существенной доли респондентов, допускающих или даже ожидающих военного конфликта с одной из западных стран, демонстрирует восприятие международной среды как нестабильной и враждебной. Это говорит о смещении гражданских представлений от идеи мира и баланса к ожиданию силового развития событий.
Почти полное отождествление военной помощи Украине с вмешательством во внутренние дела России и Украины формирует символическую рамку, в которой внешние игроки воспринимаются как нарушители справедливого мирового порядка. Это восприятие укрепляет идею изоляции и суверенности как позитивных ценностей.
Опрос выявляет высокий уровень политизированности и идеологизированности общественного мнения, его укорененность в логике противостояния и конфликта, а также снижение доверия к международному сообществу как к нейтральному или рациональному игроку.
Артем Гингер