Большинство участников опроса — 77% — однозначно считают поставки беспилотников Украине вмешательством во внутренние дела как России, так и Украины. Еще 12% выбрали вариант «скорее да», что в совокупности формирует почти 90% респондентов, склонных рассматривать внешнюю помощь в рамках конфликта как нарушение суверенитета или вмешательство в региональные дела. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 6%, а 3% склонны скорее не считать это вмешательством. Лишь 1,09% затруднились с определением позиции. Эти результаты подтверждают общий настрой опрошенных, воспринимающих международную поддержку Украины не как нейтральную гуманитарную или оборонную помощь, а как политически и стратегически мотивированное вмешательство, способное обострить конфликт и усилить напряженность в международных отношениях.