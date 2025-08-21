Результаты опроса: отношение россиян к отечественной вакцине от рака

В опросе на тему разработки и использования отечественной вакцины от рака приняли участие свыше 13 тысяч человек. По составу респондентов мужчины составили 58,3%, женщины — 41,7%. Возрастная структура выглядит так: треть участников (33%) — люди старше 55 лет, еще 20% — в возрасте от 36 до 45 лет, 18% — это группа от 46 до 54 лет. Остальная часть — более молодые участники, представленные разными возрастными категориями.