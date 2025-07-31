Результаты опроса: как в России относятся к решению исключить украинский язык из школьной программы в новых регионах

На уточняющий вопрос о целесообразности преподавания украинского языка в российских школах более трети респондентов (33,7%) ответили отрицательно, заявив, что это не имеет смысла. Вместе с тем 31,3% допустили такую возможность — но только в тех регионах, где проживает украинское население. 21,3% считают допустимым формат факультативного преподавания, а 10,4% отнеслись к украинскому языку как к родному и необходимому для обязательного изучения. Эти данные показывают, что в обществе украинский язык не воспринимается как элемент общенациональной ценности, но при этом допускается его ограниченное присутствие в образовательной системе — при наличии локального запроса.