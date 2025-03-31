Результаты исследования мамонтенка Яны назвали сенсацией

27 марта в Северо-Восточном федеральном университете состоялся международный научный семинар, на котором провели вскрытие туши мамонтенка. Геологический возраст мамонтенка, определенный по слою его обнаружения, составляет примерно 110−130 тысяч лет.
Ученые отобрали пробы биологического материала для проведения комплексных исследований и подробного анализа древней находки, сообщили в пресс-службе Северо-Восточного федерального университета. В комплексное изучение входят анатомо-морфологические, гистологические, клеточные, генетические, микробиологические и другие исследования.
По их результатам ученые смогут определить точный возраст, получить сведения по онтогенезу мамонтов, адаптивным особенностям, палеоэкологическим условиям обитания и другим показателям. По словам ректора СВФУ Анатолия Николаева, найденный мамонтенок — сенсация для всего мирового научного сообщества, он таит много вопросов, на которые пока немного ответов.
Директор по развитию лаборатории палеогеномики Европейского университета Артем Недолужко добавил, что при изучении образцы для анализа содержимого желудка и желудочно-кишечного тракта на внутренних органах мамонтенка нашли некоторые цисты и паразитов. Теперь исследователи будут сравнивать и изучать их с современными видами паразитов, чтобы понять, какие изменения произошли с ними в процессе эволюции.
«Родина» писала о том, что тушу мамонтенка обнаружили местные жители поселка Батагай на термокарстовом провале Батагайка в Верхоянском районе. Она находилась на глубине 40 метров. Хорошо сохранилась, на голове не было никаких утрат, присутствовал хобот, уши, ротовая полость.
А вообще в мире, кроме Яны, нашли всего шесть туш мамонтят: Дима — 1977 год, Магаданская область; Маша — 1988 год, Ямал; Люба — 2007 год, Ямал; хромской мамонтенок — 2009 год, Якутия; Юка — 2010 год, Якутия; и один в Канаде — мамонтенок Нун-Чо-Га в 2022 году.