Результаты исследования мамонтенка Яны назвали сенсацией

Директор по развитию лаборатории палеогеномики Европейского университета Артем Недолужко добавил, что при изучении образцы для анализа содержимого желудка и желудочно-кишечного тракта на внутренних органах мамонтенка нашли некоторые цисты и паразитов. Теперь исследователи будут сравнивать и изучать их с современными видами паразитов, чтобы понять, какие изменения произошли с ними в процессе эволюции.