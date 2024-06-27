Резкий запах пота может указывать на серьезные заболевания

Неприятный запах часто связывают с потом. Однако сам по себе он не пахнет, отметила Яна Шмелева. «Аромат» появляется в результате жизнедеятельности бактерий на поверхности кожи. Чем их больше, тем сильнее запах. Влияет и объем пота тела. Он зависит от образа жизни человека (наличие вредных привычек, питание, наличие волос в подмышках, одежда и прочее).