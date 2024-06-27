Резкий запах пота может указывать на серьезные заболевания

Плохой запах, исходящий от человека, не всегда говорит о том, что он не соблюдает гигиену. Иногда это указывает на наличие заболевания. Об этом в разговоре с Общественной службой новостей рассказала врач-терапевт Видновской больницы Яна Шмелева.
Неприятный запах часто связывают с потом. Однако сам по себе он не пахнет, отметила Яна Шмелева. «Аромат» появляется в результате жизнедеятельности бактерий на поверхности кожи. Чем их больше, тем сильнее запах. Влияет и объем пота тела. Он зависит от образа жизни человека (наличие вредных привычек, питание, наличие волос в подмышках, одежда и прочее).
На запах пота могут также влиять сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, почек, синдром поликистозных яичников и другие диагнозы. Кроме того, к проблеме может привести дефицит витамина D. При внезапном появлении неприятного запаха пота стоит обратиться к врачу и сдать анализы.
Яна Шмелева подчеркивает, что человек не может не потеть. Это позволяет организму не перегреваться и выводить продукты метаболизма, а также токсичные вещества.
Избавиться от пота помогает, конечно же, душ. Когда его лучше принимать? Об этом можно прочитать здесь.
Айгуль Сабитова