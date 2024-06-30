Резиденция британской королевской семьи в Шотландии впервые открыта для туристов

Замок Балморал в округе Абердиншир был построен в 1852 году архитектором Уильямом Смитом для британской королевы Виктории по поручению ее супруга, принца Альберта. С тех пор он служит официальной резиденцией британской королевской семьи в Шотландии.
В 1896 году здесь с королевой Викторией встречался Николай II, а в 2022 году в замке скончалась королева Елизавета II. В этом году, впервые за 173 года, его двери откроют для широкой публики — все желающие смогут посмотреть поместье с экскурсией.
Замок будет доступен для посещения с 1 июля по 14 августа, в день туда намерены пускать не больше 40 человек. Билеты стоят 100 или 150 фунтов — в более дорогой вариант входит послеполуденное чаепитие. Все доступные билеты были раскуплены за сутки.
Во время экскурсии можно будет осмотреть все главные залы замка: прихожую, красный коридор, парадную и семейную столовые, пажескую комнату, библиотеку и гостиную.
Газета The Guardian шутит, что посетители смогут лично высказать мнение об изменениях, который привнес в интерьер нынешний монарх: к примеру, Карл III вернул в гостиную ковры в шотландскую клетку, как было принято при королеве Виктории.
Джеймс Гамильтон-Годдард, руководитель туристического отдела замка, уверен: «Король будет рад, что люди смогут посмотреть на замок. Он великолепен. То, что люди увидят — не торжественный дворец для приемов, а дом королевской семьи. Многие годы на первом месте для нас стояло создание ощущения уюта».
Стены коридоров замка по просьбе короля теперь украшены полотнами викторианского художника сэра Эдвина Генри Ландсира — любимого художника его пра-пра-пра-прабабушки, который каждое лето гостил в Балморале и учил Викторию и Альберта рисованию.
Среди других экспонатов — шоферский свисток (чтобы подзывать шофера) и обеденный гонг, переплавленный из останков линейного корабля «Тимирер», принимавшего участие в Трафальгарском сражении.
После 14 августа дворец вновь закроют для посещения, потому что туда приедет королевская чета.
Если до Балморала у вас доехать не получается, это не повод грустить: отличные замки есть и у нас дома. Недавно эксперты собрали список самых интересных замков в России.
Георгий Мазуркевич