Режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана посвятили в рыцари

Есть знаменитости, которые решили отказаться от почетных наград. Например, Дэвиду Боуи предложили орден Британской империи в 2000 году, а в 2003-м Елизавета II пожаловала рок-музыканту рыцарский титул. Однако Боуи отказался от таких почестей. «У меня никогда не было намерения принимать что-либо подобное. Я серьезно не знаю зачем. Это не то, ради чего я работал всю свою жизнь», — говорил он.