Режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана посвятили в рыцари

54-летнего режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари, его жена — 54-летняя Эмма Томас — получила титул дамы (damehood), пишет Independent. Церемония посвящения проходила в Букингемском дворце.
Нолан подчеркнул, что партнерство с Томас невероятно важно для него — вместе им удалось достичь гораздо большего, чем они смогли бы сделать по отдельности. Возлюбленная постановщика добавила, что и «не мечтала о чем-то подобном». По ее словам, «еще более значимым» для нее стал факт награждения вместе с супругом.
Нолан и Томас познакомились во время учебы в Университетском колледже Лондона. Они поженились в 1997 году, а после свадьбы основали продюсерскую компанию Syncopy. Супруги воспитывают четверых детей, кроме того, Томас спродюсировала все фильмы мужа. Вместе они создали картины о Темном рыцаре, «Довод» о путешествиях во времени, военную драму «Дюнкерк», космический блокбастер «Интерстеллар». Получивший семь премий «Оскар» байопик «Оппенгеймер» — еще один их совместный проект.
Режиссер уточнил: король Карл III признался, что ему понравился «Оппенгеймер». «Было очень приятно, что он знает о нашей работе, и да, он надеялся, что я восприму это (посвящение в рыцари. — РБК Life) как стимул работать еще больше», — сказал Нолан.
В рыцари также посвящали британских актеров Шона Коннери, Энтони Хопкинса, Бенедикта Камбербэтча, Эдди Редмэйна, Хью Лори, солиста The Rolling Stones Мика Джаггера, а также Пола Маккартни и Элтона Джона. За благотворительность в странах Британского содружества, вклад в развитие экономики и работу по уменьшению нищеты в мире звания рыцаря был удостоен основатель Microsoft Билл Гейтс. Титул дамы получила Анджелины Джоли за свою гуманитарную работу.
Есть знаменитости, которые решили отказаться от почетных наград. Например, Дэвиду Боуи предложили орден Британской империи в 2000 году, а в 2003-м Елизавета II пожаловала рок-музыканту рыцарский титул. Однако Боуи отказался от таких почестей. «У меня никогда не было намерения принимать что-либо подобное. Я серьезно не знаю зачем. Это не то, ради чего я работал всю свою жизнь», — говорил он.
В 2009 году орден Британской империи получил валлийский актер Майкл Шин, через 11 лет он вернул награду, осознав, что не может держать орден страны-колонизатора, которая в свое время «захватила его историческую родину» (Уэльс).
От посвящения в рыцари отказался режиссер Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб», «28 дней спустя»), награду ему собирались вручить за организацию церемонии открытия Олимпийских игр 2012 в Лондоне. «Люди много сражались, чтобы стать равными. Я не хочу превращаться в знаменитость. Это просто не для меня», — пояснил постановщик.