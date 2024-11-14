Режиссер Тодд Хейнс возглавит жюри 75-го Берлинского кинофестиваля

Свой первый короткометражный фильм Хейнс снял еще в 1978 году, и только спустя 12 лет представил первый полнометражный. В его втором фильме, «Безопасность» (1995), главную роль сыграла Джулианна Мур. В 1998-м вышла картина «Бархатная золотая жила», в которой снялись Джонатан Риз Майерс, Юэн Макгрегор и Кристиан Бэйл. Ее показали на Каннском кинофестивале. Фильм «Вдали от рая» (2002) с Мур получил четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший оригинальный сценарий, который написал сам постановщик.