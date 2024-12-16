Режиссер Светлана Дружинина поделилась секретом со съемок «Девчат»

«Мне периодически звонят и говорят: “В какой далекой тайге вы там все снимали, то ли за Уралом, то ли еще где-то”. Я отвечаю “Господь с вами”, — рассказала Дружинина. “Когда мы сняли последний кадр, была уже весна. Поэтому снег был из ваты, а сверху немного нафталина, чтобы поблескивал. Нас просили ватки не трогать. Жара стояла еще, а вот если посмотреть внимательно, то на вечерних кадрах видно, что там проезжает троллейбус”», — вспоминает исполнительница роли Анфисы.