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Режиссер первых фильмов о Гарри Поттере в предвкушении будущего сериала

Крис Коламбус рассказал, что считает сериальный формат более подходящим для раскрытия культовой истории о мальчике, «который выжил».

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Крис Коламбус, режиссер первой и второй части серии фильмов «Гарри Поттер», рассказал PEOPLE, что с воодушевлением ждет будущий сериал от HBO. По его мнению, такой формат открывает большие возможности для раскрытия сюжета.

Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они пытаются сделать. Я думаю, что это потрясающая идея, потому что есть определенные ограничения, когда снимаешь фильм.

Крис Коламбус
американский режиссер и сценарист

Коламбус отметил, что у режиссеров сериала появится уникальная возможность показать все то, что не вошло в фильмы из-за ограниченного хронометража.

Крис Коламбус выступил в качестве режиссеров для двух фильмах о волшебниках — «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года и «Гарри Поттер и тайная комната» 2002 года.

Напомним, что выход предстоящего сериала от HBO запланирован на конец 2026 года — начало 2027 года. По заявлению создателей, он должен будет включить больше отрывков из книг Джоан Роулинг.

В сериале вы можете получить все то, чего у нас не было возможности сделать… все эти замечательные сцены, которые мы просто не смогли включить в фильмы.

Крис Коламбус
американский режиссер и сценарист

Коламбус также порадовал фанатов истории о волшебниках инсайдерской информацией, сказав, что желание фанатов увидеть в роли Волан-де-Морта Киллиана Мерфи вполне может оправдаться.

Киллиан, без сомнения, один из моих любимых актеров, и это было бы просто невероятно.

Крис Коламбус
американский режиссер и сценарист

Ранее рассказывали, что первое издание «Гарри Поттера» спасли из кучи мусора.