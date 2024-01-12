Режиссер «Доктора Кто» снимет четвертую часть «Звездного пути»

Студия Paramount снимет новый полнометражный фильм по вселенной Star Trek («Звездный путь»). Режиссером проекта выступит британский режиссер Тоби Хэйнс, работавший над сериалами «Черное зеркало», «Доктор Кто» и «Шерлок». Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что новая история расскажет о событиях, происходивших за несколько десятилетий до сюжета, показанного в первом фильме 2009 года. Приквел станет финальным в серии ремейков. Как отмечают инсайдеры, последняя часть научно-фантастической франшизы все еще находится в активной разработке.

Известно, что сценарий для фильма напишет Сет Грэм-Смит («Оно», «Лего Фильм: Бэтмен»). Продюсером выступит Джей Джей Абрамс («Армагеддон», «Остаться в живых»).

Предыдущая часть франшизы о путешествиях в космосе вышла в 2016 году под названием «Стартрек: Бесконечность». Режиссером фильма стал Джастин Лин, работавший над производством пяти фильмов серии «Форсаж».

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона («Нефть», «Призрачная нить»). Вместе с актером в съемках примут участие Реджина Холл и Шон Пенн. Производство ленты, у которой пока нет названия, начнется уже в этом году в Калифорнии.