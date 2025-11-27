Рейтинг Трампа обновил антирекорд: все опросы зафиксировали самый резкий спад поддержки

Согласно данным, которые публикуют Morning Consult, Ipsos, HarrisX, Quinnipiac, YouGov и Pew Research Center, популярность Трампа продолжает снижаться. Статистика демонстрирует единодушную тенденцию: 55% граждан США не одобряют деятельность президента, в то время как лишь 41% респондентов сохраняют поддержку.