Рейтинг Трампа обновил антирекорд: все опросы зафиксировали самый резкий спад поддержки

Президент США Дональд Трамп столкнулся с беспрецедентной ситуацией в политической карьере. Как сообщает издание Metro, впервые за всю историю наблюдений рейтинг одобрения американского лидера оказался отрицательным одновременно во всех авторитетных социологических исследованиях.

Источник: Reuters

Согласно данным, которые публикуют Morning Consult, Ipsos, HarrisX, Quinnipiac, YouGov и Pew Research Center, популярность Трампа продолжает снижаться. Статистика демонстрирует единодушную тенденцию: 55% граждан США не одобряют деятельность президента, в то время как лишь 41% респондентов сохраняют поддержку.

Наиболее значительное падение поддержки зафиксировала American Research Group, в ходе опроса которой 62% американцев выразили неодобрение политике администрации Трампа.

Ещё в конце октября стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Трампа вырос до 57%. Большая часть американцев была разочарована длительным шатдауном.