Рейтинг Трампа обновил антирекорд: все опросы зафиксировали самый резкий спад поддержки

Согласно данным, которые публикуют Morning Consult, Ipsos, HarrisX, Quinnipiac, YouGov и Pew Research Center, популярность Трампа продолжает снижаться. Статистика демонстрирует единодушную тенденцию: 55% граждан США не одобряют деятельность президента, в то время как лишь 41% респондентов сохраняют поддержку.
Наиболее значительное падение поддержки зафиксировала American Research Group, в ходе опроса которой 62% американцев выразили неодобрение политике администрации Трампа.
Ещё в конце октября стало известно, что рейтинг неодобрения президента США Трампа вырос до 57%. Большая часть американцев была разочарована длительным шатдауном.