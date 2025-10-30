Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического минимума в 11%

Таким образом, Макрон повторил антирекорд своего предшественника, Франсуа Олланда. В сентябре 2016 года рейтинг доверия к господину Олланду также составлял 11%, что на тот момент было самым низким показателем с начала проведения подобных исследований в 1970-х годах.