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14:20 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Рейс в аэропорту Новой Зеландии задержали из-за пингвина

Птицу поймали и доставили в зоопарк.

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UPI передает, что один из самолетов, летевших из международного аэропорта Веллингтон, вылетел позже положенного времени. Причиной задержки рейса стал голубой пингвин, выбежавший на взлетную полосу.

В социальных сетях представители аэропорта сообщили, что «необычный маленький посетитель» с трудом был пойман сотрудниками и доставлен в безопасное место. «Пилот и пассажиры терпеливо ждали, пока работники Веллингтона бегали и ловили его», — говорится в сообщении.

Температура на взлетно-посадочной полосе составляла 50 градусов, поэтому погоня не была простой. Джек Ховарт, сотрудник аэропорта по охране дикой природы, отвез пингвина в зоопарк Веллингтона на осмотр.

Ветеринары заявили, что это 6-недельный птенец. Малыш был истощен и голоден, и сейчас сотрудники зоопарка стараются привести его состояние в норму, пока его перья не станут водонепроницаемыми.

Недавно ученые сфотографировали самую большую колонию пингвинов в мире. Специалисты отмечают, что в ней более миллиона птиц.

Олеся Маевская

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