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Рейс из Турина в Мадрид задержали из-за любвеобильного мужчины

Мужчина передумал лететь из Италии в Испанию после разговора со своей возлюбленной.

Источник: Reuters

В аэропорте итальянского города Турин произошла ситуация, похожая на историю из романтического фильма. После разговора со своей девушкой один из пассажиров задержал рейс в Мадрид, Испания, чтобы остаться с возлюбленной. По данным итальянского новостного портала Cronaca, самолет уже был готов к взлету.

Согласно информации СМИ, девушка по телефону сказала: «не уезжай, останься со мной в Турине». Это просто предложение заставило мужчину встать со своего место и требовать выпустить его из самолета. Пилоты и бортпроводники, посовещавшись, решили выполнить просьбу пассажира из соображений безопасности.

Несмотря на то, что рейс был задержан на час, что привело к отсрочке других рейсов, пассажиры не выражали недовольства.

Ранее в Мексике был задержан рейс из-за роя комаров в салоне самолета.

Анна Морозова