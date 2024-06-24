Рейс из Турина в Мадрид задержали из-за любвеобильного мужчины

В аэропорте итальянского города Турин произошла ситуация, похожая на историю из романтического фильма. После разговора со своей девушкой один из пассажиров задержал рейс в Мадрид, Испания, чтобы остаться с возлюбленной. По данным итальянского новостного портала Cronaca, самолет уже был готов к взлету.