Рейс из Турина в Мадрид задержали из-за любвеобильного мужчины

В аэропорте итальянского города Турин произошла ситуация, похожая на историю из романтического фильма. После разговора со своей девушкой один из пассажиров задержал рейс в Мадрид, Испания, чтобы остаться с возлюбленной. По данным итальянского новостного портала Cronaca, самолет уже был готов к взлету.
Согласно информации СМИ, девушка по телефону сказала: «не уезжай, останься со мной в Турине». Это просто предложение заставило мужчину встать со своего место и требовать выпустить его из самолета. Пилоты и бортпроводники, посовещавшись, решили выполнить просьбу пассажира из соображений безопасности.
Несмотря на то, что рейс был задержан на час, что привело к отсрочке других рейсов, пассажиры не выражали недовольства.
Ранее в Мексике был задержан рейс из-за роя комаров в салоне самолета.
Анна Морозова