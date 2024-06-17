Из России в Бразилию возобновятся рейсы с одной пересадкой

Ранее авиаперевозчик уже осуществлял полеты между Москвой и Касабланкой, но авиасообщение было приостановлено из-за пандемии. А теперь благодаря возобновлению маршрута россияне смогут добраться до Бразилии с одной пересадкой в Касабланке.