Из России в Бразилию возобновятся рейсы с одной пересадкой

Ее можно будет сделать в Марокко в Касабланке в начале декабря этого года.
Авиакомпания Royal Air Maroc возобновит полеты из Марокко в Бразилию. Согласно информации, представленной Ассоциацией туроператоров России в своем телеграмм-канале, первый рейс запланирован на 7 декабря (1).
Ранее авиаперевозчик уже осуществлял полеты между Москвой и Касабланкой, но авиасообщение было приостановлено из-за пандемии. А теперь благодаря возобновлению маршрута россияне смогут добраться до Бразилии с одной пересадкой в Касабланке.
Самолет будет выполнять рейсы по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути из России в Марокко займет 6 часов 15 минут, а из Марокко в Бразилию — 9 часов 40 минут.
Список источников
1. Телеграм-канал Ассоциации Туроператоров России. URL:
Автор: Елизавета Чеботарева