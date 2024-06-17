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Из России в Бразилию возобновятся рейсы с одной пересадкой

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России, с начала декабря 2024 года россияне смогут летать в Бразилию с пересадкой в Марокко, через Касабланку.

Самолет летит из России в Бразилию.
Источник: Freepik

Ее можно будет сделать в Марокко в Касабланке в начале декабря этого года.

Авиакомпания Royal Air Maroc возобновит полеты из Марокко в Бразилию. Согласно информации, представленной Ассоциацией туроператоров России в своем телеграмм-канале, первый рейс запланирован на 7 декабря (1).

Новость

Ранее авиаперевозчик уже осуществлял полеты между Москвой и Касабланкой, но авиасообщение было приостановлено из-за пандемии. А теперь благодаря возобновлению маршрута россияне смогут добраться до Бразилии с одной пересадкой в Касабланке.

Самолет будет выполнять рейсы по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути из России в Марокко займет 6 часов 15 минут, а из Марокко в Бразилию — 9 часов 40 минут.

Список источников

1. Телеграм-канал Ассоциации Туроператоров России. URL:

Автор: Елизавета Чеботарева