Революция в микромире? Эксперт рассказал, чего ждать от нового антибиотика

Ученые назвали перспективную молекулу лариоцидином. По их данным, она активна против многих бактерий (то есть, у неё широкий спектр действия). Кроме того, они утверждают, что новое вещество не подвержено распространенным механизмам антибиотикорезистентности и не токсично для клеток человека.