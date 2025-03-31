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Революция в микромире? Эксперт рассказал, чего ждать от нового антибиотика

О прорывном исследователи — открытии нового класса антибиотиков за последние 30 лет, сообщили многие СМИ. Молекула, которую назвали лариоцидином обладает новым механизмом действия. Правда ли она сделает революцию в антибиотикотерапии?

Источник: Аргументы и факты

Об этом aif.ru рассказал ведущий в России эксперт по антибиотикам и проблеме резистентности к ним академик РАН Роман Козлов.

Что сделали ученые

Но сначала о сути проблемы. Статья в одном из самых влиятельных научных журналов Nature («Нейче») называется «Антибиотик широкого спектра действия на основе лассо-пептида, воздействующий на бактериальную рибосому».

Этот пептид, действительно похожий на лассо или аркан, нашли буквально в грязи — на заднем дворе Университета Макмастера в Гамильтоне (Канада). Его продуцировала почвенная бактерия Paenibacillus.

Ученые назвали перспективную молекулу лариоцидином. По их данным, она активна против многих бактерий (то есть, у неё широкий спектр действия). Кроме того, они утверждают, что новое вещество не подвержено распространенным механизмам антибиотикорезистентности и не токсично для клеток человека.

В эксперименте лариомицин успешно лечил мышек, зараженных ацинетобактером (Acinetobacter baumannii). Эта бактерия часто бывает устойчива ко многим антибиотикам и в основном опасна тем, что вызывает внутрибольничные инфекции у ослабленных пациентов. Но для здоровых людей не представляет большого риска.

И что думают эксперты

«Наша идентификация лассо-пептидов, действующих на рибосомы, открывает новые пути к открытию альтернативных ингибиторов (блокаторов) синтеза белка и предлагает новый химический каркас для разработки крайне необходимых антибактериальных препаратов», — пишут авторы статьи.

Но вот как понимать это исследование нам, обывателям? Вот что говорит aif.ru об этом член-корреспондент РАН, главный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов:

Молекулы новых пептидов в качестве перспективных антибиотиков изучаются давно. И в принципе, любые подобные исследования по поиску новых антибиотиков крайне важны. Но тут нужно учитывать две принципиальных проблемы.

Во-первых, надо понимать, что выработка у бактерий устойчивости к любым антибиотикам неизбежна. И создание препарата на все века невозможно.

Во-вторых, нужно смотреть, как поведет себя новый антибиотик в реальности — в лечении больных. Путь от перспективной молекулы до эффективного лекарства весьма долог, и не всегда успешный. Поэтому, нужно наблюдать, что будет с этим веществом дальше.