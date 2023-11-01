Революция в итальянской музыке: как Джузеппе Верди реформировал оперу

С появлением Верди музыкальный мир Италии разделился на до и после. Он создал музыкальные драмы, ставшие в дальнейшем первоклассными образцами жанра. «Риголетто», «Макбет», «Травиата», «Аида», «Отелло» вошли в репертуар всех главных театров мира. Джузеппе Верди вывел оперное искусство на новый уровень и совершил реформу, закрепившую совершенно новые каноны театра. На них и по сей день опираются современные композиторы, несмотря на то что с момента рождения Верди прошло уже 210 лет.

Реформа композитора сосредоточена непосредственно в его творчестве. Он не оставил научных работ и других печатных трудов. Все эстетические принципы и нововведения итальянского мастера остались в музыке. Верди стремился привнести в оперу реализм, который до этого был чужд музыкальным спектаклям. В начале XIX века на театральной сцене были востребованы комедия и легкость подачи художественного материала. До середины века основным оперным жанром считалась опера-буффа, или комическая опера. Этому жанру присущи: небольшое количество действующих лиц, скромные масштабы, много пародии, подвижность действия. Комические оперы часто опирались на бытовые сатирические сюжеты.

Также в это время на пике своей популярности находилось искусство bel canto (буквально «прекрасное пение»). Оперные певцы и певицы удивляли публику своими виртуозными исполнениями арий. Зачастую их техничные пассажи и украшения настолько приковывали внимание, что зрители забывали о том, что они находятся на спектакле, а не на сольном концерте оперной дивы. В какой-то момент опера превратилась в представление, состоящее из последовательности номеров и музыкальных сцен, не особо связанных между собой. Такие качества негативно сказывались на жанре, и опера начала нуждаться в реформе.

Джузеппе Верди чувствовал это как никто другой. Конечно, для того, чтобы реализовать так называемую реформу, композитор приложил недюжинный труд. Как античный скульптор высекал из неотесанной глыбы мрамора прекрасную форму, Верди создавал принципиально новый жанр. Он усилил важность лучших традиций и заложил основы, которые впоследствии подхватили композиторы следующих эпох.

Что же такого сделал Джузеппе Верди? Он осудил современную ему оперную сцену за однообразные неглубокие сюжеты и простые формы. Жизнь человека со всеми сложностями, конфликтами, чувствами — вот тема, которая, по мнению композитора, должна была стать центральной в любом спектакле. Он выбрал путь реализма и следовал ему в своем творчестве до конца. Он не боялся брать сложные драматические сюжеты и ставить на них оперы. Для подобных спектаклей требовалась соответствующая музыка. И Верди усилил роль оркестра. Музыка следовала драматургии, мелодии стали более выразительными и яркими, но при этом сохранялась ясность формы и содержания. Идейное наполнение требовало и от артистов соответствующей игры. Верди не терпел фальши на сцене, он очень строго отбирал исполнителей на главные роли. Композитор направил свои реформаторские силы и в сторону bel canto, считая культ этой техники разрушительным для оперы. Излишняя виртуозность отвлекала от драматического смысла, и Верди избавился от завитков и украшений во имя идеи.

В искусстве, как и в любви, прежде всего нужно быть откровенным. Джузеппе Верди композитор

Благодаря Джузеппе Верди произошла реорганизация музыкального образования. Консерватории стали существовать в тесной связи с театрами. А также композитор добился, чтобы лучших оркестрантов и вокалистов могли выбирать с помощью народного голосования.

Вершиной творчества итальянского классика стала опера «Отелло» на сюжет одноименной трагедии Шекспира. В ней Верди воплотил всю мощь композиторской мысли. В этой опере нет ни одной неудачной сцены, все арии закрепились в истории как гениальные и исполняются до сих пор.