Революционер советской эстрады. Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет

Его интервью — настоящая редкость, он никогда не был замешан в скандалах и ведет закрытую частную жизнь. Однако это не мешает его знать даже тем, кто рожден после распада СССР, и кто слушает совсем другую музыку. 19 марта 75 лет исполняется народному артисту России Валерию Леонтьеву. РБК Life собрал интересные факты из биографии вневременного исполнителя.
Сварщик и почтальон
Родился будущий артист в 1949 году в деревне Усть-Уса Коми АССР в семье ветеринаров-оленеводов.
«Оленьи стада мигрировали, за ними — отец, следом мать… Они шли за оленями, как в известном фильме, ставшем образцом итальянского неореализма, “Они шли за солдатами”. Поэтому, очевидно, воспоминания о детстве у меня весьма скудные: белое безмолвие, нехитрые детские забавы…», — делился воспоминаниями из детства артист.
Хотя в школьные годы он занимался в драматическом кружке и пел в школьном хоре, окончил музыкальную школу по классу фортепиано, документы в ГИТИС Леонтьев подавать передумал. Будущий артист вернулся к семье в небольшой город Юрьевец Ивановской области, куда к тому моменту переехала его семья.
Будущий народный артист в юные годы работал почтальоном, портным, сварщиком, на кирпичном заводе. Затем поступил в Воркутинский горный институт, после чего окончательно убедился, что «единственно возможная форма существования», как он об этом сам говорит, сцена и музыка.
Вызов эстраде
Валерий Леонтьев дебютировал в 1971 году на региональном конкурсе в Воркуте c песней «Карнавал», где занял второе место. В 1972 году стал победителем конкурса Сыктывкарской филармонии «Мы ищем таланты». Был солистом ансамблей «Мечтатели» и «Эхо».
Среди молодых исполнителей того времени на сцене он явно выделялся. Особое внимание на себя обращали его костюмы: комбинезоны, серебряные скини, летящие блузы и обувь на каблуке. Если цензорам такое было не по душе, то публика явно ликовала, ведь так ярко советские артисты еще никогда не выглядели.
«В начале 70-х годов взяться за иголку и нитку меня заставило желание выходить в сцену в тех костюмах, которые рождало мое воображение. Я научился все кроить сам, а потом и отшивать. Тогда был в моде клеш. Свой первый костюм я надумал сшить в 1973 году. Нарисовал эскиз. Ткани мне достали и отделочную фурнитуру тоже. Это была такая то ли рубашка, то ли гимнастерка, очень приталенная, а к ней бриджи и белые сапоги на платформе, высокие. Сапоги мне сшили из белой лаковой кожи. Костюм был атласный, а на груди красовалась вышивка — огромный мотылек. По тем временам все это было очень сильно», — рассказывал о своем первом костюме Леонтьев.
Пока комиссия вырезала его выступления из концертов, на Западе Леонтьева называли «русским Майклом Джексоном». «Мне хотелось революций, потрясений, эмоции рвались наружу и требовали образов, костюмов, неожиданных решений, ну и шока у публики, не без того», — объяснял певец.
История Валерия Леонтьева как сольного артиста начинается в 1980-е годы: певец взял «Гран-при» на фестивале песни «Золотой Орфей» в Болгарии, «Приз популярности» на музыкальном фестивале «Ереван-81». В марте того же года прошли его первые сольные концерты в Москве в Театре Эстрады, и вышли музыкальные пластинки — «Танцевальный час на солнце» и «Кружатся диски».
В этот же период в сотрудничестве с композитором Раймондом Паулсом рождается музыка к песням «Зеленый свет», «Гиподинамия», «Годы странствий», «Затмение сердца», «Исчезли солнечные дни». Последняя композиция, по признанию артиста, ему сначала не понравилась.
«Моя песня — когда есть эффект мурашек. Побежали — значит твое, надо брать. Но берешь не только по этому признаку. Например, замечаешь, что у тебя развелось много медляков, которые необходимо разбавить танцевальной музыкой. Или наоборот, когда в программе отсутствует драматическая медленная вещь, ищешь ее. А бывало, что песня не нравилась, меня уговорили, а потом она со мной осталась навсегда, как “Исчезли солнечные дни” Паулса».
Уникальный образ, который сочетает в себе рок-н-ролл и восточные мотивы, короткие шорты, сетку, расстегнутые до пояса рубашки, майки с глубокими вырезами и эффект мокрых волос, окончательно сложился в туре по Индии с шоу «Дело вкуса». Эксперименты продолжатся, он и в последующие годы будет бросать вызов стереотипам. В сценическом гардеробе более позднего периода появятся байкерские куртки, рваные футболки, джинсы с заклепками.
За свою музыкальную карьеру певец записал более 30 альбомов, продажи некоторых пластинок исчислялись миллионами копий. Хитов — десятки: «Полет на дельтаплане», «Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни», «Там, в сентябре», «Казанова», «Каждый хочет любить», «Ты меня не забывай», «Августин», «Ягодка», «Ищу тебя» и «Маргарита». Последняя была записана случайно, но стала визитной карточкой артиста.
«С “Маргаритой” я, конечно, попал. Мне позвонил Юрий Чернавский и говорит: “Не хочешь “Маргариту” переписать?”. А ее уже кто-то пел. Я говорю: “А как переписывать? Изо рта выхватывать у человека?..”. Он говорит: “Ну, это моя проблема, мне надо, чтобы песня не пропала”. Вот она и не пропала!».
В середине 1990-х годов артист поставил в России шоу, которое местный зритель еще не видел, с лазерами, десятками костюмов и многочисленной танцевальной труппой. А следующие два альбома он записал в Лос-Анджелесе. Правда, к экспериментам в музыке поклонники исполнителя оказались не готовы.
«Спустя лет восемь после “Маргариты” у нас с Юрой Чернавским было еще две попытки выйти за рамки стереотипов, изменить меня и представления обо мне. В 1995 году это был альбом “По дороге в Голливуд”, который я записывал в Лос-Анджелесе на студии A&M. А в 1996-м на Capitol Records мы записали альбом “Санта-Барбара”. На них все звучало так, как мне нравится. Они и по сей день звучат модно. И это никому не нужно. Я сделал фантастически сложное шоу “По дороге в Голливуд”. Отсняли клип с американскими актерами и компьютерной графикой — его один раз прокрутили на “Муз-ТВ”. Из 25 песен, из которых состояли эти два альбома, в концертах осталось, кажется, только “Танго разбитых сердец”. Какой следует вывод? Публику не свернешь с избранного ею пути. Больше половины зрителей покупают билеты для того, чтобы услышать то, что они хотят слышать», — рассказывал Леонтьев.
Вечный Казанова
На сцене он всегда в окружении своего балета, численность которого с годами только растет. Говорит, что без них чувствует себя неуютно. В свои годы он выкладывается на концертах, как и 40 лет назад. Друзья и коллеги по сцене не раз предупреждали не работать на износ, но Леонтьев по другому просто не умеет.
«Я пpoбoвaл пo-дpугoму — кoллeги мнe coвeтoвaли: “Ну, чтo ты мoкpый, кaк мышь, пocлe кaждoгo кoнцepтa? Сгopишь. Пpoцeнтaми paбoтaй, пpoцeнтaми пoпуляpнocти. Пoлeгчe, пoнeжнee”. Чecтнo cкaжу, пpoбoвaл — ничeгo нe пoлучaeтcя. Умиpaю co cкуки, думaю: и чeгo я вышeл, и кoгдa этo кoнчитcя? Нeт. Нaдo paбoтaть кaк cлeдуeт, кaк мoжeшь. Тoлькo тoгдa и зaвтpa нa тeбя купят билeты, xoть ты пpиexaл в город ужe пятьдecят втopoй paз».
Свою популярность у молодого поколения он затрудняется объяснить. Предполагает, что дело в том, что специально не подстраивался. «Секрет, если он вообще существует, наверное, в том, что я никогда не задавался целью петь конкретно для какой-то аудитории».
Поэтому и тогда, и сегодня он работает одинаково для каждой аудитории, а очередной выход на сцену воспринимает, как особенный. Поддерживает все эти годы верность и любовь зрителя, признается Леонтьев.
«Я вce вpeмя чтo-тo дeлaл, экcпepимeнтиpoвaл co cвoим внeшним видoм, музыкoй. Бpocaлcя в poк, пeл диcкo, пeл poмaнcы, бaллaды. Пeл Мoцapтa, иcпoлнял “Люди гибнут зa мeтaлл” в poкoвoй oбpaбoткe. Сeгoдня для мeня ничeгo нe измeнилocь. В 80-e гoды люди пpивoдили нa мoи кoнцepты cвoиx дeтeй, a эти дeти ceгoдня пpивoдят cвoиx дeтeй. Эта пopaзитeльнaя вepнocть вcю жизнь мeня пoддepживaeт. Зacтaвляeт думaть o тoм, чтo, ecли ты вышeл нa cцeну, тo cдeлaй милocть, paбoтaй нa нeй кaк в пocлeдний paз».
Последние несколько лет Валерий Леонтьев живет в США с супругой Людмилой Исакович. В преддверии своего дня рождения артист прилетел в Москву, чтобы провести этот день в кругу родных и друзей. Директор артиста заявил, что Леонтьев уходит со сцены и не планирует прощальный тур.