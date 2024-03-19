Революционер советской эстрады. Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет

«Спустя лет восемь после “Маргариты” у нас с Юрой Чернавским было еще две попытки выйти за рамки стереотипов, изменить меня и представления обо мне. В 1995 году это был альбом “По дороге в Голливуд”, который я записывал в Лос-Анджелесе на студии A&M. А в 1996-м на Capitol Records мы записали альбом “Санта-Барбара”. На них все звучало так, как мне нравится. Они и по сей день звучат модно. И это никому не нужно. Я сделал фантастически сложное шоу “По дороге в Голливуд”. Отсняли клип с американскими актерами и компьютерной графикой — его один раз прокрутили на “Муз-ТВ”. Из 25 песен, из которых состояли эти два альбома, в концертах осталось, кажется, только “Танго разбитых сердец”. Какой следует вывод? Публику не свернешь с избранного ею пути. Больше половины зрителей покупают билеты для того, чтобы услышать то, что они хотят слышать», — рассказывал Леонтьев.