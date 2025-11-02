Reuters заметил признаки военного плацдарма США вблизи Венесуэлы

Американские военные приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад. К такому выводу пришел Reuters, проанализировав сделанные в этом районе спутниковые снимки. Опрошенные агентством военные чиновники и эксперты предполагают, что строительство на объекте свидетельствует о подготовке США к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы.