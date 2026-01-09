Reuters: верховный лидер Ирана предсказал свержение Трампа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протестующие в стране громят улицы, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.
Али Хаменеи призвал граждан не возлагать надежды на американского президента, пишет Reuters.
Хаменеи добавил, что руки Дональда Трампа «запятнаны кровью более тысячи иранцев», и предсказал свержение американского президента.
Он призвал Трампа заниматься делами США.
Как сообщает Bloomberg, Иран ограничил ночью доступ к интернету и телефонной связи. Таким образом власти попытались снизить согласованность протестов.
Они начались в Тегеране 28 декабря после падения курса иранской валюты до рекордно низкого уровня.