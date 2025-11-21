Reuters: в Индии из-за приема сиропа от кашля умерли 24 ребенка

По его информации, фармкомпания приобрела 50 кг растворителя пропиленгликоля, который используется в сиропе как основа для растворения активных ингредиентов, у местного дистрибьютора химической продукции Sunrise Biotech, который, в свою очередь, ранее в тот же день купил его у Jinkushal Aroma. Как сообщает Reuters, у обеих компаний не было лицензий на обработку фармацевтических ингредиентов. Владельцы заявили, что не знали, что проданный ими пропиленгликоль будет использован для производства лекарств. Компания Sunrise подтвердила Reuters, что перед доставкой упаковала растворитель без обеспечения необходимой герметичности.