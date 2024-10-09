Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: в Бразилии разрешили X возобновить работу в стране

БУЭНОС-АЙРОС, 8 октября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии постановил, что X (ранее Twitter) может возобновить свою работу в стране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, такое решение было принято в связи с тем, что мессенджер начал выполнять вынесенные ей ранее судебные постановления.

Решение вступает в силу немедленно.