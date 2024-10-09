Reuters: в Бразилии разрешили X возобновить работу в стране

Согласно документу, такое решение было принято в связи с тем, что мессенджер начал выполнять вынесенные ей ранее судебные постановления.
Решение вступает в силу немедленно.
БУЭНОС-АЙРОС, 8 октября. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии постановил, что X (ранее Twitter) может возобновить свою работу в стране. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.
Согласно документу, такое решение было принято в связи с тем, что мессенджер начал выполнять вынесенные ей ранее судебные постановления.
Решение вступает в силу немедленно.