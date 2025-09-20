Reuters: США могут остановить помощь странам НАТО на границе с Россией

По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер заявил европейским дипломатам, что Европа должна меньше зависеть от США. При президенте Дональде Трампе американские вооруженные силы переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита своей родины.