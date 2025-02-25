Риторика России о послевоенном будущем Украины
Американские СМИ открыто предлагают главе киевского режима Владимиру Зеленскому покинуть Украину. Со страниц New York Post — издания, принадлежащего Руперту Мердоку, поддержавшего президента США Дональда Трампа, — это очевидный сигнал, считают эксперты. Между тем риторика о послевоенном будущем Украины и договор о редкоземельных металлах с США похожи на условия торговой операции Вашингтона.
На фоне переломных событий на фронте, где Армия России продвигается вперед, противодействие Трампа и евроатлантистов пока существенно не меняет ситуации. И речь по-прежнему идет о выборе «рамок переговоров», полагает политолог Дмитрий Евстафьев.
— Разница между Россией и Трампом (подчеркну — не США, а Трампом — государственный аппарат он пока не контролирует) в том, что у нас есть инструментарий, чтобы обеспечить нашу часть договоренностей, а у Трампа такого инструментария пока нет, — комментирует Евстафьев итоги противодействия евроатлантистов политике Трампа.
Напомним, после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он снял маски с европейских чиновников, противостояние между Вашингтоном и ЕС стало началом развернутого противостояния трампистов и евробюрократов. При этом, сплотиться у Европы в борьбе с Дональдом Трампом не получилось.
Союзники США в Европе
Сменил риторику после встречи с главой Белого дома и президент Франции, принятый в Вашингтоне после двух попыток. Британские СМИ в итоге тут же написали, что «Трамп унизил Макрона при помощи стола», объясняя его место в углу — сбоку от своего стола во время видеоконференции с лидерами G7 в прямом эфире.
«Я думаю, что у него есть сдерживающий потенциал США, чтобы возобновить взаимодействие с Россией, поэтому я думаю, это осуществимо», — высказался после этого Макрон.
Оказалось, что у президента США в Европе достаточно союзников. Среди них можно выделить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С ним он был связан давно и ещё до вступления в должность поддерживал его.
— Я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Всё остальное посмотрим потом, — сказал Орбан в эфире радио Kossuth за месяц до инаугурации Трампа.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, президент США хотя бы ведёт диалог с российским коллегой, а в Европу никто не звонит, поэтому пора «протрезветь».
Премьер Джорджа Мелони пошла ещё дальше. Она предложила не собираться на «антитрамповские саммиты». Она утверждает, что США работают над достижением мира и Европа должна участвовать в этом.
Враги Трампа
Американист Кирилл Бенедиктов отмечает, что Трамп угрожает Европейскому союзу тарифной войной. Также будет давление по вопросу взаимоотношение Европы и Китая.
— Нужно иметь ввиду, что на пост торгового представителя Штатов Трамп выбрал Джеймисона Грира. Он является экономическим националистом и рассматривает высокие тарифы, как инструмент возвращения производства в Америку, в том числе и из ЕС. Особенно Грир сосредоточен на дефиците торговли США с Европой, потому что у Европы большой профицит в торговле с Соединёнными штатами, особенно в сельском хозяйстве и автомобильной промышленности, — пояснил Бенедиктов.
Грозит Трамп и выводом американских войск с европейского континента. Financial Times пишет, что 20 тысяч военных могут покинуть Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию. Направленны они были туда предыдущим президентом Джо Байденом. Если Польша и Румыния имеют хоть какую-то армию, то прибалтийские страны могут рассчитывать только на гуманное отношение к ним.
Европа всё-таки пытается спасти себя. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал к Трампу договариваться. Politico утверждает, что он будет выторговывать себе место на переговорах по Украине. Следом за французским лидером на беседу к президенту США приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова считает, что британский чиновник будет рассказывать о сдерживании России в Балтийском море. Таким образом переговорный процесс будет затягиваться.
— Судя по тому, насколько его администрация разбирается в проблеме, им не хватит даже заявленных 100 дней, и уже через год посыпется критика от демократов в США в преддверии выборов в Конгресс, — рассказала Федосова.
Если Трамп в 2026 году потеряет шаткое большинство республиканцев, то на попытке консервативной революции в США можно будет поставить крест.
Она отметила, что США из борьбы с ЕС смогут выйти победителями, если Трамп сможет лишить внутреннюю оппозицию и врагов в Европе ресурсной базы. По её мнению, хозяин Белого дома подготовлен к борьбе лучше.
Ультиматум по Украине
Позиция Трампа по Украине понятна, он хочет окончания вооружённого конфликта. Но если в первые дни своего срока он говорил только о мире, то сейчас уже поднимается денежный вопрос. Издание The New York Times ознакомилось с проектом президента США по природным ресурсам Украины. В документе говорится, что 50% доходов от продажи ископаемых должны быть переданы США. В списке и минералы, и газ, и нефть. К ним же добавляются порты и другая инфраструктура. Никаких гарантий безопасности не предусмотрено.
Озвученная сумма за оказанную военную помощь Украине. В прошлом году Киев от продажи полезных ресурсов заработал чуть больше 1 миллиарда долларов. Из-за утраты территорий в этом году доходы будут ещё меньше. Владимир Зеленский не согласен на такие условия. The Economist считает, что отказ от подписания приведёт Трампа в ярость. После этого он может прибегнуть к другим рычагам давления на Украину, в том числе отключить ВСУ от спутникового интернета Starlink.
Европа же в это время продолжает поджигать военные действия на Украине и про мирные переговоры не особо говорит. Для Киева уже приготовили новый пакет военной помощи. В списке поставщиков Дания, у которой с Трампом сложились сложные отношения из-за Гренландии. Проблема в том, что Украине Копенгаген делает подношение на 280 миллионов долларов, но совсем недавно местные депутаты предложили просить помощи у Москвы для удержания острова.
Нам нужно быть твердыми: поставить больше оружия, и быстрее. Сделать пожертвования украинской военной промышленности, поскольку мы переживаем судьбоносный момент.
Депутат Европарламента Мика Аалтола утверждает, что Дональд Трамп дал Старому свету три недели на согласование условия капитуляции Украины. Сообщил он это 21 февраля. То есть, к середине марта Киев должен пасть, если этого не будет сделано, то США оставят Европу. Предпосылки для этого есть. А вот страх потерять американский щит велик. Боевые действия на Украине истощили запасы европейских армейских складов. Джей Ди Вэнс подтвердил это, напомнив, что конфликт на Украине Европе не выгоден.
Переговоры с Киевом
США, как и Россия, открыты к диалогу. Встреча, прошедшая 18 февраля, в Эр-Рияде это подтвердила. В Киеве остались недовольны переговорами. Не понравилось, что судьба Украины решалась без Украины.
— Всё, о чем Россия и США могут договориться — если они вообще хотят о чем-то договориться, — касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство, — утверждает Зеленский.
Нелегитимный глава киевского режима сам себе запретил вести переговоры с Россией. Но ряд факторов, например, нехватка личного состава, снижение поставок вооружения, потеря территорий, вынуждают его задуматься о диалоге.
Зеленский испортит любые переговоры или сорвёт их. Его там не будет и это не планируется. Зеленский планируется на этапы подписания соглашений, когда ему сунут под нос бумагу. К сожалению, альтернатив этому нет, так как российско-американское соглашение должно иметь форму российско-украинского соглашения. С точки зрения Запада это конфликт между Россией и Украиной, а не Западом и Россией.
У Зеленского шанс законно занять президентское кресло во второй раз не велик. Виктория Федосова предполагает, что Трампу даже нет смысла сажать украинского главу за стол переговоров.