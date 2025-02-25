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Ресурсная война и уход Зеленского. Чем для ЕС и Украины закончится противостояние с Трампом

Мнения экспертов ВФокусе Mail о тарифной войне Дональда Трампа против ЕС, а также о том, что будет с Зеленским. Какие инструменты может использовать США для урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

Источник: AP 2024

Риторика России о послевоенном будущем Украины

Американские СМИ открыто предлагают главе киевского режима Владимиру Зеленскому покинуть Украину. Со страниц New York Post — издания, принадлежащего Руперту Мердоку, поддержавшего президента США Дональда Трампа, — это очевидный сигнал, считают эксперты. Между тем риторика о послевоенном будущем Украины и договор о редкоземельных металлах с США похожи на условия торговой операции Вашингтона.

На фоне переломных событий на фронте, где Армия России продвигается вперед, противодействие Трампа и евроатлантистов пока существенно не меняет ситуации. И речь по-прежнему идет о выборе «рамок переговоров», полагает политолог Дмитрий Евстафьев.

— Разница между Россией и Трампом (подчеркну — не США, а Трампом — государственный аппарат он пока не контролирует) в том, что у нас есть инструментарий, чтобы обеспечить нашу часть договоренностей, а у Трампа такого инструментария пока нет, — комментирует Евстафьев итоги противодействия евроатлантистов политике Трампа.

Напомним, после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он снял маски с европейских чиновников, противостояние между Вашингтоном и ЕС стало началом развернутого противостояния трампистов и евробюрократов. При этом, сплотиться у Европы в борьбе с Дональдом Трампом не получилось.

Союзники США в Европе

Сменил риторику после встречи с главой Белого дома и президент Франции, принятый в Вашингтоне после двух попыток. Британские СМИ в итоге тут же написали, что «Трамп унизил Макрона при помощи стола», объясняя его место в углу — сбоку от своего стола во время видеоконференции с лидерами G7 в прямом эфире.

«Я думаю, что у него есть сдерживающий потенциал США, чтобы возобновить взаимодействие с Россией, поэтому я думаю, это осуществимо», — высказался после этого Макрон.

Оказалось, что у президента США в Европе достаточно союзников. Среди них можно выделить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С ним он был связан давно и ещё до вступления в должность поддерживал его.

— Я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Всё остальное посмотрим потом, — сказал Орбан в эфире радио Kossuth за месяц до инаугурации Трампа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, президент США хотя бы ведёт диалог с российским коллегой, а в Европу никто не звонит, поэтому пора «протрезветь».

Премьер Джорджа Мелони пошла ещё дальше. Она предложила не собираться на «антитрамповские саммиты». Она утверждает, что США работают над достижением мира и Европа должна участвовать в этом.

Враги Трампа

Американист Кирилл Бенедиктов отмечает, что Трамп угрожает Европейскому союзу тарифной войной. Также будет давление по вопросу взаимоотношение Европы и Китая.

— Нужно иметь ввиду, что на пост торгового представителя Штатов Трамп выбрал Джеймисона Грира. Он является экономическим националистом и рассматривает высокие тарифы, как инструмент возвращения производства в Америку, в том числе и из ЕС. Особенно Грир сосредоточен на дефиците торговли США с Европой, потому что у Европы большой профицит в торговле с Соединёнными штатами, особенно в сельском хозяйстве и автомобильной промышленности, — пояснил Бенедиктов.

Грозит Трамп и выводом американских войск с европейского континента. Financial Times пишет, что 20 тысяч военных могут покинуть Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию. Направленны они были туда предыдущим президентом Джо Байденом. Если Польша и Румыния имеют хоть какую-то армию, то прибалтийские страны могут рассчитывать только на гуманное отношение к ним.

Источник: AP 2024

Европа всё-таки пытается спасти себя. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал к Трампу договариваться. Politico утверждает, что он будет выторговывать себе место на переговорах по Украине. Следом за французским лидером на беседу к президенту США приедет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова считает, что британский чиновник будет рассказывать о сдерживании России в Балтийском море. Таким образом переговорный процесс будет затягиваться.

— Судя по тому, насколько его администрация разбирается в проблеме, им не хватит даже заявленных 100 дней, и уже через год посыпется критика от демократов в США в преддверии выборов в Конгресс, — рассказала Федосова.

Если Трамп в 2026 году потеряет шаткое большинство республиканцев, то на попытке консервативной революции в США можно будет поставить крест.

Виктория Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Она отметила, что США из борьбы с ЕС смогут выйти победителями, если Трамп сможет лишить внутреннюю оппозицию и врагов в Европе ресурсной базы. По её мнению, хозяин Белого дома подготовлен к борьбе лучше.

Ультиматум по Украине

Позиция Трампа по Украине понятна, он хочет окончания вооружённого конфликта. Но если в первые дни своего срока он говорил только о мире, то сейчас уже поднимается денежный вопрос. Издание The New York Times ознакомилось с проектом президента США по природным ресурсам Украины. В документе говорится, что 50% доходов от продажи ископаемых должны быть переданы США. В списке и минералы, и газ, и нефть. К ним же добавляются порты и другая инфраструктура. Никаких гарантий безопасности не предусмотрено.

— Доходы от ресурсов Украины будут направляться в фонд, где Соединенные Штаты будут иметь финансовую долю в 100%. Украина должна вносить взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов, — говорится в статье.

Озвученная сумма за оказанную военную помощь Украине. В прошлом году Киев от продажи полезных ресурсов заработал чуть больше 1 миллиарда долларов. Из-за утраты территорий в этом году доходы будут ещё меньше. Владимир Зеленский не согласен на такие условия. The Economist считает, что отказ от подписания приведёт Трампа в ярость. После этого он может прибегнуть к другим рычагам давления на Украину, в том числе отключить ВСУ от спутникового интернета Starlink.

Европа же в это время продолжает поджигать военные действия на Украине и про мирные переговоры не особо говорит. Для Киева уже приготовили новый пакет военной помощи. В списке поставщиков Дания, у которой с Трампом сложились сложные отношения из-за Гренландии. Проблема в том, что Украине Копенгаген делает подношение на 280 миллионов долларов, но совсем недавно местные депутаты предложили просить помощи у Москвы для удержания острова.

Нам нужно быть твердыми: поставить больше оружия, и быстрее. Сделать пожертвования украинской военной промышленности, поскольку мы переживаем судьбоносный момент.

Метте Фредериксен
премьер-министр Дании (цитата по ТАСС)

Депутат Европарламента Мика Аалтола утверждает, что Дональд Трамп дал Старому свету три недели на согласование условия капитуляции Украины. Сообщил он это 21 февраля. То есть, к середине марта Киев должен пасть, если этого не будет сделано, то США оставят Европу. Предпосылки для этого есть. А вот страх потерять американский щит велик. Боевые действия на Украине истощили запасы европейских армейских складов. Джей Ди Вэнс подтвердил это, напомнив, что конфликт на Украине Европе не выгоден.

Переговоры с Киевом

США, как и Россия, открыты к диалогу. Встреча, прошедшая 18 февраля, в Эр-Рияде это подтвердила. В Киеве остались недовольны переговорами. Не понравилось, что судьба Украины решалась без Украины.

— Всё, о чем Россия и США могут договориться — если они вообще хотят о чем-то договориться, — касается их двусторонних отношений. Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство, — утверждает Зеленский.

Нелегитимный глава киевского режима сам себе запретил вести переговоры с Россией. Но ряд факторов, например, нехватка личного состава, снижение поставок вооружения, потеря территорий, вынуждают его задуматься о диалоге.

Зеленский испортит любые переговоры или сорвёт их. Его там не будет и это не планируется. Зеленский планируется на этапы подписания соглашений, когда ему сунут под нос бумагу. К сожалению, альтернатив этому нет, так как российско-американское соглашение должно иметь форму российско-украинского соглашения. С точки зрения Запада это конфликт между Россией и Украиной, а не Западом и Россией.

Геворг Мирзаян
доцент Финансового университета

У Зеленского шанс законно занять президентское кресло во второй раз не велик. Виктория Федосова предполагает, что Трампу даже нет смысла сажать украинского главу за стол переговоров.