Ресурсная война и уход Зеленского. Чем для ЕС и Украины закончится противостояние с Трампом

Позиция Трампа по Украине понятна, он хочет окончания вооружённого конфликта. Но если в первые дни своего срока он говорил только о мире, то сейчас уже поднимается денежный вопрос. Издание The New York Times ознакомилось с проектом президента США по природным ресурсам Украины. В документе говорится, что 50% доходов от продажи ископаемых должны быть переданы США. В списке и минералы, и газ, и нефть. К ним же добавляются порты и другая инфраструктура. Никаких гарантий безопасности не предусмотрено.