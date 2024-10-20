Рестораны Казани готовят специальные гастросеты и десерты к саммиту БРИКС

По ее словам, заведения стараются показать как татарский колорит, так и русский. «Мы не ограничиваемся Татарстаном, а говорим в целом о России. Это в большей степени делают те заведения, которые находятся на так называемом туристическом трафике. Мы понимаем, что целевые группы, участники саммита, будут в основном задействованы в мероприятиях. И у них остается не так много свободного времени. И, конечно, они будут стараться посещать исторические места», — сказала она.