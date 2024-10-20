Рестораны Казани готовят специальные гастросеты и десерты к саммиту БРИКС

«Рестораны готовят специальные гастрономические сеты для участников саммита БРИКС, которые разработаны с учетом национальных блюд, локальных продуктов. Готовят что-то необычное и интересное. Кто-то формирует дополнительную страницу к БРИКС, кто-то делает отдельную вкладку в меню. И каждый будет стараться удивить гостей саммита», — сказала Шарафутдинова.
По ее словам, заведения стараются показать как татарский колорит, так и русский. «Мы не ограничиваемся Татарстаном, а говорим в целом о России. Это в большей степени делают те заведения, которые находятся на так называемом туристическом трафике. Мы понимаем, что целевые группы, участники саммита, будут в основном задействованы в мероприятиях. И у них остается не так много свободного времени. И, конечно, они будут стараться посещать исторические места», — сказала она.
Шарафутдинова отметила, что ко встрече иностранных гостей готовятся и кондитеры. «В частности, одна из кондитерских города планирует создать новые десерты, которые будут выполнены в стилистике БРИКС», — добавила она.
16 саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, которые прибудут в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.