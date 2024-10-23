Ресторанный этикет: как вести себя за ужином

Салфетки, которые стоят на тарелках в ресторане могут раздражать, однако класть их к себе на колени до того, как вам подали блюдо, не стоит. Это могут счесть признаком дурного тона. Когда блюдо принесли, говорит Элеонора Басманова, вы разворачиваете салфетку и кладете на колени изгибом по направлению к себе. Можно сложить ее пополам или треугольником. Мужчина обычно кладет ее на правое колено.