Ресторанный этикет: как вести себя за ужином

Стоит ли бронировать столик заранее
Если вы решили пойти в ресторан спонтанно, стоит быть готовым к тому, что в заведении может не оказаться свободных мест.
«По этикету, конечно же, правильнее забронировать столик заранее, чтобы рестораны могли планировать количество гостей, посадку, загруженность. Если говорить о выборе конкретного столика, то менеджер или хостес, который встретит вас на входе, подскажет в зависимости от количества гостей и планов, какой столик вам лучше подойдет. Но разумеется, как правило, если у гостя есть какие-то пожелания, персонал идет навстречу», — говорит Елизавета Мутиц, основатель ресторана Azalea (ex-Wine Religion).
При этом как уточнили шеф-сомелье ресторана Beluga Алексей Заверткин и генеральный директор ресторана Butler Анастасия Данилова, гостям стоит бронировать столик заранее, однако допустимо немного опоздать, предупредив при этом заведение. В таком случае опоздание не будет считаться плохим тоном.
Уместно ли спрашивать о составе блюда
В ресторане при выборе блюда в меню не стоит смущаться вопросов об ингредиентах, которые входят в его состав, говорит специалист по этикету Элеонора Басманова.
«Это совершенно нормально. Нужно расспросить, что входит в состав блюда, потому что у человека может быть аллергическая реакция на определенные продукты. Или, например, когда мы заказываем устрицы, можно уточнить, откуда они доставлены, какие это устрицы, как долго они хранятся. Смущаться подобных вопросов точно не стоит», — считает она.
По словам Елизаветы Мутиц, спрашивать о составе блюда у официанта совершенно нормально. Она подчеркнула, что сейчас очень развита авторская кухня и у повара может быть свое понимание даже в случае с каким-то привычным блюдом, «поэтому его состав не всегда будет очевиден гостю».
Что делать, если вам не понравилось блюдо
В том случае, если вы заметили в блюде то, чего там быть не должно, например волос или нитку, стоит пригласить официанта и попросить поменять блюдо. Однако если не понравился вкус, то по этикету вы просто должны оставить его на тарелке.
«Есть разница в том, почему не понравилось блюдо. Одно дело, если попался камушек или червячок на листе салата. Другое — если не понравились какие-то вкусовые качества блюда. В этом случае блюдо остается просто несъеденным. Если это сборное блюдо, например мясо и гарнир или рыба и гарнир, то можно съесть что-то из этого блюда, а ту часть, которая вам не понравилась, оставить», — говорит Элеонора Басманова.
При этом в московских ресторанах готовы заменить блюдо, даже если гостю просто не понравился его вкус. «Мы приветствуем конструктивную критику. Если гостю что-то не понравилось, то обязательно нужно сообщить об этом сразу менеджеру. Например, если гостю не пришлось по вкусу блюдо, то мы постараемся заменить его и учесть все пожелания. Ресторан всегда заинтересован в том, чтобы гостю понравилось все», — рассказал Алексей Заверткин.
Как правильно пользоваться салфеткой за столом
Салфетки, которые стоят на тарелках в ресторане могут раздражать, однако класть их к себе на колени до того, как вам подали блюдо, не стоит. Это могут счесть признаком дурного тона. Когда блюдо принесли, говорит Элеонора Басманова, вы разворачиваете салфетку и кладете на колени изгибом по направлению к себе. Можно сложить ее пополам или треугольником. Мужчина обычно кладет ее на правое колено.
«Если вам нужно временно выйти из-за стола, то салфетку необходимо оставить справа от тарелки. Вернувшись, салфетку вновь размещают на коленях. В конце трапезы салфетку кладут слева от использованной тарелки. Если тарелки уже убраны, то можно положить салфетку перед собой», — добавляет эксперт по этикету.
Как пояснила Елизавета Мутиц, если тканевая салфетка, которую гость клал на колени, упала на пол, то ее желательно отдать официанту и попросить заменить. После того как гость закончил блюдо, салфетку лучше положить рядом с тарелкой. «Непосредственно в тарелку ее лучше не складывать, так как салфетку потом будет сложнее отстирать», — уточнила она.
Что делать с приборами
Существует несколько типов заведений, в которых к блюдам могут подавать разные комплекты приборов. Например, в ресторане вам могут предложить приборы стандартного размера, которыми вы сможете есть супы или основные блюда. Однако их может быть и больше.
«Если человек совсем не знает, как ему ориентироваться в приборах, есть простое правило: приборы выкладываются в соответствии с последовательностью подачи блюд, начиная с крайних. То есть, если справа крайней лежит столовая ложка, следует рассчитывать на суп. Он будет первым блюдом. После супа будет подано основное блюдо, и для него уже нужно использовать стандартные вилку и нож, которые лежат следующими», — говорит Элеонора Басманова.
Как быть с телефоном в ресторане
По правилам этикета, говорить за столиком в ресторане по телефону или складывать его на стол недопустимо. Лучше всего отключить вовсе или убрать телефон в сумку или карман. При этом Басманова говорит, что в случае экстренных обстоятельств и важных причин заранее можно предупредить своих спутников, что вы можете отвлечься для разговора. По ее словам, чтобы ответить на звонок, необходимо извиниться и выйти из-за стола.
Представители московских ресторанов говорят о том, что телефоны действительно могут мешать гостю отвлечься и получить положительные эмоции в заведении, однако современные реалии диктуют свои условия.
«В идеале нам бы хотелось, чтобы гость в заведении отдыхал, отключился от телефона хотя бы на час и насладился блюдами и напитками. Но, конечно, это что-то из области фантастики сейчас», — отметила Елизавета Мутиц.
Какое количество алкоголя допустимо в ресторане
Если мы говорим именно о встрече в ресторане за ужином, а не о банкете, вечеринке или домашнем застолье, то заказываются и подаются, как правило, столовые вина. Соответственно, мы употребляем алкоголь, чтобы насладиться богатством оттенков вкуса в сочетании с определенными блюдами В данном случае вполне достаточно трети или половины бокала вина под какое-то конкретное блюдо.
«Мы пропагандируем винную культуру уже больше десяти лет, поэтому я за то, чтобы к каждому блюду гости выбирали бокал вина. Плюс у нас есть аперитив — бокал шампанского или гастрономический коктейль с хорошей кислотностью. Среди напитков кроме шампанского должны присутствовать белые и красные тихие вина, а завершать ужин нужно дижестивом. Поэтому, я считаю, главное — чтобы человек насладился ужином без каких-то четких правил», — считает Елизавета Мутиц.
Анастасия Данилова рассказала, что в целом в ресторанах никто не регламентирует количество алкоголя, которое следует выпить гостю. «Как правило, считается, что к ужину это бутылка игристого или тихого вина на двоих. Разумеется, гость может выпить больше. Главное, чтобы он вел себя в рамках приличий», — говорит она.
Вопрос о допустимом количестве алкоголя, который может выпить гость в ресторане, — это вопрос не только этикета, но и грациозного искусства балансирования на тонкой грани, говорит Юлия Ромашина, педагог по речи и манерам кафе-ресторана «Пушкин».
«Допустимое количество алкоголя, впрочем, можно условно измерить с учётом некоторых факторов: контекст мероприятия, время суток, и, конечно же, компания. Например, за завтраком в “Пушкине” — один бокал шампанского выглядит элегантным аккордом. За обедом — один-два бокала вина вполне допускаются, особенно если сопровождаются интересной беседой. Ужин — время для более торжественных моментов, но и здесь важна мера. Два-три бокала — это максимум для тех, кто ценит тонкую грань между жизненной радостью и сохранением репутации», — рассказала она.
Можно ли чокаться бокалами
В советах по ресторанному этикету Food and Wine пишет, что в заведениях не стоит чокаться бокалами. В качестве основных причин, почему этого делать не нужно, издание указывает, что бокалы могут разбиться, а звон помешать другим посетителям заведения.
При этом представители российских ресторанов, напротив, назвали традицию чокаться бокалами нормальной и правильной.
«Чокаться бокалами во время ужина вполне допустимо. Это древняя традиция, а бряцание бокалов по звучанию перекликается с перезвоном колоколов. Во многих культурах по всему миру существует традиция поднимать бокалы и соприкасаются ими, это нормально», — отметил Алексей Заверткин.
Анастасия Данилова, в свою очередь, также отметила, что чокаться бокалами — это давняя традиция, которая вряд ли может помешать другим посетителям. «Если гости не ведут себя слишком громко, то звон бокалов, учитывая общий гул и фоновую музыку, вряд ли кому-то помешает. Человек приходит в ресторан, чтобы расслабиться, получить позитивные эмоции, поэтому почему бы и не чокнуться бокалами с теми, с кем он пришел», — отметила она.
Юлия Ромашина также говорит о том, что для русской традиции вполне нормально чокаться бокалами во время застолья. Однако она отмечает, что по строгим канонам этикета, в официальных или деловых ужинах, особенно в более формальной обстановке, чокаться не всегда уместно. «В таких случаях лучше поднять бокал и ограничиться приветственным кивком», — добавила эксперт.
Как правильно позвать официанта
Как правило, в зале присутствует управляющий, который следит за происходящим в зале. Ваш официант также будет держать вас в поле зрения. Поэтому, чтобы к вам подошли, достаточно будет просто повернуть голову. Не нужно кричать или размахивать руками — это лишнее. Сейчас уровень сервиса в столичных заведениях вполне позволяет обойтись без подобных манипуляций.
В крайнем случае можно негромко обратиться к официанту, который проходит мимо вас, и попросить его пригласить коллегу, работающего с вашим столиком.
Всегда ли нужно оставлять чаевые
Как отметили представители ресторанов, в западной культуре уже давно стало нормой включать чаевые в стоимость обслуживания. Однако в России по-прежнему в большинстве заведений, оставлять их или нет, решает сам гость.
«Нужно также понимать, что зачастую у официантов в России именно чаевые — это основной источник дохода. Если вам понравилось, как прошел вечер, если официант был внимателен и обслуживал стол своевременно, то скорее всего, следует оставить чаевые. Как правило, это 10% от чека», — говорит Алексей Заверткин.
Элеонора Басманова при этом называет чаевые признаком хорошего тона. Она отметила, что в среднем стоит оставлять 10−15% от суммы чека, а если заведение вам нравится и вы посещаете его довольно часто, то размер чаевых можно увеличить до 20−25%.
Как пояснила Юлия Ромашина, в зависимости от культуры страны чаевые могут восприниматься и как хороший тон, и как оскорбление (например, в Японии). В России чаевые считаются вежливым способом поблагодарить за хороший сервис.
«Можно сказать, что чаевые — это проявление хорошего тона, если они соответствуют ожиданиям и нормам конкретной культуры или ситуации. С точки зрения международного этикета, принято оставлять от 5% до 15% от суммы счета. В России этот диапазон также варьируется, но чаще встречаются 10%, что считается приемлемым и корректным», — отметила она.