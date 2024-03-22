Реставраторы восстановили портрет жены Генриха VIII Анны Клевской

Реставраторы Лувра впервые провели консервацию — укрепление всех слоев, очистку и восстановление в первозданном виде портрета королевы Тюдоров, Анны Клевской, работы придворного художника Ганса Гольбейна-младшего. Картина была написана в 1539 году по заказу Генриха VIII, который подыскивал себе новую жену. Как гласит история, король влюбился в портрет благодаря мастерству живописца. И теперь, спустя четыре сотни лет, картина предстанет перед посетителями Лувра такой, какой ее увидел английский монарх.
Портрет, как известно, стал причиной неприятностей, по крайней мере для короля, который сначала был очарован внешностью Анны. Но увидев «оригинал», так же сильно был разочарован. Как оказалось, Генриха VIII влюбили в себя не утонченные черты Анны Клевской, а сила искусства и мастерство Гольбейна.
После восстановления полотна в былом великолепии можно узнать, какой он впервые увидел потенциальную невесту: в богатом платье из красного бархата на ярко-синем фоне, почти светящаяся кожа и карие глаза в обрамлении чепца из прозрачного льна и головного убора с драгоценными камнями.
Как пишут историки, Генрих был восхищен «милым, кукольным личиком, которое смотрело на него в ответ, светлыми волосами, нежными глазами, губами и подбородком и скромным, девическим выражением». Это описание подтверждается недавно отреставрированным образом.
Ранее картина, которая хранилась в Лувре с момента открытия в 1793 году, имела приглушенные тонна: фон выглядел больше зеленым, чем синим, а насыщенный красный превратился в тусклый кирпичный оттенок. Эксперты отмечали, что картина получилась «темной и призрачной». Однако теперь оценки звучат ровно противоположно.
«Эта потрясающая работа позволяет нам увидеть, какой яркой и красочной на самом деле могла быть середина XVI века».
«Она показывает, что Гольбейн действительно был одним из ведущих художников-портретистов своей эпохи. Лицо, цвет кожи и детали просто потусторонние».
Очистка картины также открыла некоторые ранее невидимые детали: в левом уголке рта Анны стала заметна родинка. По словам специалистов, можно представить, что эта естественная красота и очарование покорили короля, и он согласился жениться, учитывая, что Гольбейн славился правдоподобностью своих портретов.
Что на этот раз пошло не так — неизвестно. Возможно, красота оказалась в глазах смотрящего на Анну художника, но не короля. Либо придворный живописец польстил своей натурщице. А может, желание окружения монарха (например, советника Томаса Кромвеля) женить его на представительнице протестантов заставило художника приукрасить оригинал. История об этом умалчивает, зато подробно рассказывает, что брак так и не стал настоящим. Генрих все полгода жаловался на то, как Анна ему не нравится, и через шесть месяцев добился-таки развода.
Однако можно сказать, что судьба Анны Клевской оказалась более счастливой, чем всех предыдущих и последующих жен Генриха VIII, которых она пережила. После того, как она безропотно приняла все условия развода, Анна стала «любимой сестрой короля».
Монарх был так рад, что обеспечил ее жалованьем и несколькими богатыми поместьями, оставил при дворе, где ее любили все — от фрейлин до слуг, и с тех пор относился к Анне очень тепло. Несмотря на позволение повторно выйти замуж, Анна, по словам историков, отказалась от этой затеи и пользовалась невиданной для женщин тех времен свободой. Вероятно, в ее жизни портрет Гольбейна сыграл счастливую роль.
Ранее историки присмотрелись к заметкам, которые Генрих VIII делал на полях своего молитвенника.