Реставраторы восстановили портрет жены Генриха VIII Анны Клевской

Что на этот раз пошло не так — неизвестно. Возможно, красота оказалась в глазах смотрящего на Анну художника, но не короля. Либо придворный живописец польстил своей натурщице. А может, желание окружения монарха (например, советника Томаса Кромвеля) женить его на представительнице протестантов заставило художника приукрасить оригинал. История об этом умалчивает, зато подробно рассказывает, что брак так и не стал настоящим. Генрих все полгода жаловался на то, как Анна ему не нравится, и через шесть месяцев добился-таки развода.