Реставраторы рассказали о работе над «Последним днем Помпеи» Карла Брюллова

Русский музей в Санкт-Петербурге принял после реставрации картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» — это один из известнейших экспонатов. На заседании расширенного реставрационного совета работой остались довольны.
Картина «Последний день Помпеи» была создана Карлом Брюлловым в 1833 году — и сразу же удивила современников. Замгендиректора Русского музея по научной работе Григорий Голдовский напомнил, что художник тогда вышел за пределы академической традиции и стал первым русским колористом.
«Он работал не локальными цветами, а смесью цветов. Растяжками, композиционными, яркими, контрастными соотношениями. Неслучайно кто-то, увидев картину, воскликнул: “Это же яичница!”. А Гоголь писал, что “его краски горят и мечут в глаза”», — рассказывает эксперт.
С академической точки зрения это «яичница», это разрушение канона, а с точки зрения романтического писателя — это, наоборот, такой яркий, яркий эмоциональный удар.
Что разрушало картину Брюллова
Предыдущая реставрация картины состоялась в 1995 году — к тому времени холст почти истлел и был покрыт разрывами, хотя живописный слой оставался целостным. Специалисты жаловались на то, что происходит окисление, которое разрушает холст, грунт и смоляной желтый лак. Все это ускоряло процессы старения картины.
В середине 2023 года было решено, что полотну требуется серьезная реставрация, в ходе которых его очистят от многочисленных записей, уберут затеки, трещины и загрязнения. После демонтажа картину поместили за стеклянный экран — за процессом реставрации могли наблюдать посетители Русского музея. Специалисты также устраивали мастер-классы по реставрации живописного полотна и исторической рамы для студентов петербургских вузов, специализирующихся на живописи, графике, архитектуре и реставрации.
В итоге картину реставрировали целых 10 месяцев — а до этого были проведены комплексные технико-технологические и химико-биологические исследования, чтобы понять, какие материалы и инструменты можно использовать, а какие — нет. Затем специалисты удалили с поверхности картины старые записи и тонировки, в местах старых заделанных прорывов обновили грунт, покрыли утраты и потертости новой тонировкой и покрыли финальным слоем лака лицевую поверхность.
Что обнаружили под лаком
Руководитель проекта реставрации Ольга Кленова рассказывает, что в ультрафиолетовом излучении специалистам удалось увидеть, как автор разрабатывал свой замысел — как были расположены фигуры изначально и что изменилось. Так, в ходе работы стало ясно, что больше всего художник трудился над фигурами жениха и невесты в красном платье — они расположены на полотне справа.
В целом же без пожелтевшего старого лака картина смотрится иначе, значительно посветлевшей. В то же время желтый тон от масла на полотне остается — никакое утоньшение слоя лака не вернет ему тот вид, что он имел 200 лет назад.
Когда ушел желтый лак, мы увидели, что он скрадывал. Например, в правой части картины три группы персонажей распределились в глубину по диагонали — этого не было видно, они визуально были все очень плоско друг к другу «прилеплены».
В порядок специалисты привели и массивную позолоченную раму, в которую была заключена картина — правда, авторство ее до сих пор остается неизвестным. Скорее всего, она была изготовлена в Европе.
Отреставрированный шедевр посетители увидят в октябре на выставке к 225-летию Карла Брюллова, а спустя полгода он на время уедет в Третьяковскую галерею.