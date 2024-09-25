Реставраторы рассказали о работе над «Последним днем Помпеи» Карла Брюллова

В середине 2023 года было решено, что полотну требуется серьезная реставрация, в ходе которых его очистят от многочисленных записей, уберут затеки, трещины и загрязнения. После демонтажа картину поместили за стеклянный экран — за процессом реставрации могли наблюдать посетители Русского музея. Специалисты также устраивали мастер-классы по реставрации живописного полотна и исторической рамы для студентов петербургских вузов, специализирующихся на живописи, графике, архитектуре и реставрации.