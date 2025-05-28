Опрос: нужно ли в России устанавливать новые памятники Сталину

В 1940-х — первой половине 1950-х число памятников Сталину сократилось из-за Великой Отечественной войны и дальнейшего восстановления страны. В течение двух лет после смерти вождя в Союзе продолжали устанавливать памятники. Но все изменилось после XX съезда КПСС, на котором первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина. С тех пор в Советском Союзе началась активная кампания по десталинизации, существующие монументы демонтировали, хотя часть из них удалось сохранить благодаря противодействию со стороны местных жителей. Больше всего памятников Сталину сохранилось в Грузии.