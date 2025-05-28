Опрос: нужно ли в России устанавливать новые памятники Сталину

Фигура советского вождя Иосифа Сталина остается одной из наиболее противоречивых в нашей истории. Одни его боготворят, другие ненавидят. В последние годы в России активно начали восстанавливать старые и устанавливать новые памятники Сталину.
Памятники Сталину в советские годы и в современной России
Сталин встал во главе Советского Союза после кончины Владимира Ленина в 1924 году. Однако в то время положение оставалось достаточно шатким, поскольку за власть боролись Лев Троцкий, Лев Каменев и др. Окончательно Сталин утвердился лишь в конце 1920-х, когда Страну Советов покинул его главный политический оппонент — Троцкий.
Первый памятник «отцу народов» появился в 1929 году в Ленинграде, его установка была приурочена к 50-летию Сталина. Но наиболее активно монументы вождю начали возводиться в разных уголках Союза начиная с 1930-х годов.
В 1940-х — первой половине 1950-х число памятников Сталину сократилось из-за Великой Отечественной войны и дальнейшего восстановления страны. В течение двух лет после смерти вождя в Союзе продолжали устанавливать памятники. Но все изменилось после XX съезда КПСС, на котором первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина. С тех пор в Советском Союзе началась активная кампания по десталинизации, существующие монументы демонтировали, хотя часть из них удалось сохранить благодаря противодействию со стороны местных жителей. Больше всего памятников Сталину сохранилось в Грузии.
Начиная с 2010-х годов в нашей стране начали восстанавливать старые памятники советскому руководителю, а также устанавливать новые. В текущем году по всей стране появилось сразу несколько монументов Сталину, и Москва не стала исключением. В столичном метро был воссоздан барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу».
К 80-летию Победы бюст Сталина был открыт в Мелитополе Запорожской области. К нему прикреплена табличка, на которую нанесена надпись «Организатору и вдохновителю Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, генералиссимусу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину от благодарных потомков».
Первым памятником «отцу народов» в нынешнем году обзавелся и Улан-Удэ, где монумент появился благодаря усилиям местных сторонников КПРФ.
Интересные факты о памятниках Сталину
— Последний памятник Сталину в советские годы после XX съезда КПСС был установлен в Албании в 1957 году. Такой шаг стал актом несогласия с критикой культа личности.
— В настоящее время в России насчитывается около 110 памятников Сталину. Причем они расположены по всей стране. В 1990-е годы их насчитывалось всего пять.
— Лидером среди регионов РФ по числу памятников Сталину считается Северная Осетия, здесь их более 20. На втором и третьем местах находятся Дагестан и Якутия — в каждом из регионов около десятка монументов.