Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье

«Мосгорсуд изготовил мотивированное определение, дело уже в Хамовническом суде (первая инстанция, которая слушала дела — прим. ред.), но она (Долина) не будет сейчас выезжать из квартиры, мы хотим договориться мирно», — сказала собеседница агентства.
В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря. Однако ее адвокат ответила, что ранее 5 января Долина не сможет переехать.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.
Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.
Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.