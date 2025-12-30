Популярные темы
Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово, сообщила адвокат Лурье

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье, купившей квартиру у Ларисы Долиной, о выселении артистки, однако певица по-прежнему остается в квартире в Хамовниках, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Источник: © РИА Новости

«Мосгорсуд изготовил мотивированное определение, дело уже в Хамовническом суде (первая инстанция, которая слушала дела — прим. ред.), но она (Долина) не будет сейчас выезжать из квартиры, мы хотим договориться мирно», — сказала собеседница агентства.

В минувшую пятницу адвокат Лурье направила Долиной требование, в котором просила освободить квартиру до 30 декабря. Однако ее адвокат ответила, что ранее 5 января Долина не сможет переехать.

Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы.

Решение вступило в силу незамедлительно.

Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках.

Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.