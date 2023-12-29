Решена 18-летняя загадка иммунитета

Стволоподобные Т-клетки центральной памяти (TCM) были впервые идентифицированы в 2005 году. Они хранят информацию о ранее действовавших патогенах, вызывая быстрый защитный ответ при повторном заражении. Ученые предполагали, что они, возможно, представляют собой подмножество цитотоксических CD8 + Т-клеток, также известных как Т-киллеры. Однако их происхождение до сих пор оставалось неизвестным.

Эксперименты с использованием животной модели показали, что когда лабораторных животных заразили вирусной инфекцией, Т-клетки центральной памяти начинали быстро возникать из предшественников, которыми действительно были CD8 + Т-клетки или Т-киллеры.