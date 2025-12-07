«Решала что-то по своим оплатам»: Жена Зеленского засветилась на пленках Миндича

Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена фигурирует на пленках сбежавшего бизнесмена и так называемого «кошелька» Тимура Миндича, которые являются вещественным доказательством в деле о коррупции во властной верхушке Украины. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.