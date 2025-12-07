Популярные темы
«Решала что-то по своим оплатам»: Жена Зеленского засветилась на пленках Миндича

Дубинский заявил, что жена Зеленского есть на пленках Миндича.

Источник: AP 2024

Жена главы киевского режима Владимира Зеленского Елена фигурирует на пленках сбежавшего бизнесмена и так называемого «кошелька» Тимура Миндича, которые являются вещественным доказательством в деле о коррупции во властной верхушке Украины. Об этом сообщил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал политик. Однако он не стал раскрывать источники этой информации и какие-либо подробности.

Как писал сайт KP.RU, ранее о возможной причастности жены киевского главаря к коррупционной схеме Миндича сообщал и украинский блогер Анатолий Шарий. По его словам, в схеме также участвовала близкая подруга Елены — Светлана Чернышова, супруга бывшего вице-премьера и кума Зеленского Алексея Чернышова.