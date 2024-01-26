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10:51 (мск), источник: Известия

Рэперы группы Onyx рассказали об ощущениях во время визитов в Россию

Участники легендарной рэп-группы Onyx выступят в Москве с большим концертом 26 января, после чего поедут со своим шоу в Санкт-Петербург. Фред Ли Скраггс — младший и Кирк Джонс рассказали «Известиям» о планах сделать турне по России этим летом и признались, почему им не страшно приезжать в РФ.

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Источник: Известия

«Мне определенно нравится смотреть достопримечательности. Россия — очень красивая страна. Мы сами из Нью-Йорка, это лучший город на Земле! Но Москва, наверное, на втором месте. Здесь нам нравится атмосфера, постоянное движение. Мы чувствуем любовь, когда ходим по улицам. Только что мы видели парня, у которого было тату Onyx. Это круто. Здешние парни уважают то, что мы делаем. И нам нравится выходить на улицы к людям. Мы хотим выходить на улицы, но, признаться, у вас немного холодно», — улыбаясь отметил Фред.

Он добавил, что чувствует, как их с Кирком любят, когда они приезжают в Россию, хотя есть люди, которые спрашивают, не безопасно ли ехать в эту страну.

«У нас никогда здесь не было никаких проблем. Вы же не боитесь ехать туда, где вас любят, верно?» — добавил рэпер.

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