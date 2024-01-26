Рэперы группы Onyx рассказали об ощущениях во время визитов в Россию

«Мне определенно нравится смотреть достопримечательности. Россия — очень красивая страна. Мы сами из Нью-Йорка, это лучший город на Земле! Но Москва, наверное, на втором месте. Здесь нам нравится атмосфера, постоянное движение. Мы чувствуем любовь, когда ходим по улицам. Только что мы видели парня, у которого было тату Onyx. Это круто. Здешние парни уважают то, что мы делаем. И нам нравится выходить на улицы к людям. Мы хотим выходить на улицы, но, признаться, у вас немного холодно», — улыбаясь отметил Фред.