Рэпер NLE Choppa выпустил R&B-альбом PICASSO: SLUFFIN SZN XSLUT SZN

Хип-хоп-музыкант NLE Choppa представил R&B-пластинку PICASSO: SLUFFIN SZN XSLUT SZN. Работа стала продолжением микстейпа SLUT SZN, увидевшего свет в сентябре.
За пару дней до релиза исполнитель предложил поклонникам выбрать обложку для предстоящего альбома. В итоге обложкой стала фотография, которой не было в подборке.
В полноформатник вошло 23 композиции. Среди приглашенных артистов: T-Pain, J.P., Carey Washington, Yaisel LM, Kyle Richh, Саммер Уокер и другие. Также NLE Choppa появился в клипе последней — на трек Heart Of A Woman (2024). Песня войдет в предстоящий лонгплей перспективной R&B-певицы Finally Over It.
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