Рэпер NLE Choppa выпустил R&B-альбом PICASSO: SLUFFIN SZN XSLUT SZN

В полноформатник вошло 23 композиции. Среди приглашенных артистов: T-Pain, J.P., Carey Washington, Yaisel LM, Kyle Richh, Саммер Уокер и другие. Также NLE Choppa появился в клипе последней — на трек Heart Of A Woman (2024). Песня войдет в предстоящий лонгплей перспективной R&B-певицы Finally Over It.