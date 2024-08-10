Рэпер Big Sean отложил премьеру слитого альбома за несколько дней до релиза

В прошлом рэперы дружили. Канье помог Биг Шону запустить карьеру, но в 2021-м заявил, что это было «худшим решением в его жизни». Автор слива Better Me Than You подчеркнул, что хотел указать Шону «на неуважительное отношение» к тому, кто помог ему добиться нынешнего статуса. Сам рэпер впоследствии высказался, что не считает Канье причастным, но признал, что автор слива «сильно его подвел».