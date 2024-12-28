Рэпер 50 Cent намекает на коллаборацию с Эминемом

Хип-хоп-исполнитель 50 Cent, он же Кертис Джеймс Джексон III, выложил скриншот новости о том, что Эминем не против сделать совместный альбом с артистом. 50 Cent подписал снимок: «Похоже, я все-таки вернусь в студию! Просто сначала должен провести концертную резиденцию в Лас-Вегасе». Серия концертов артиста пройдет с 27 декабря по 4 января.