Репарации от Германии: зачем президент Польши требует денег от Берлина

По словам эксперта, заявления о репарациях могут прозвучать и от лидеров других европейских стран, в том числе прибалтийских, но адресованы они будут России. В Эстонии, Латвии и Литве считают, что добровольное вхождение этих республик в состав СССР было оккупацией. Также нельзя исключать, что актуализация темы с репарациями может быть связана с замороженными на Западе российскими активами, о которых тоже вспомнили в Европе и США.