Репарации от Германии: зачем президент Польши требует денег от Берлина

Польша желает получить от Германии репарации. Об этом заявил президент Кароль Навроцкий в ходе выступления по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны.
— Чтобы построить партнерство, основанное на правде и добрых отношениях, мы должны решить вопрос о репарациях от Германии, которых я, как президент Польши, безоговорочно требую ради общего блага, — сказал польский лидер.
Власти Польши периодически возвращаются к вопросу репараций со стороны Германии. В 2018 году в Варшаве посчитали, что Берлин должен выплатить 850 миллиардов евро.
— Периодически польские политики для повышения своей популярности будут поднимать этот вопрос, но это игра на внутреннюю публику, — рассказал ВФокусе Mail заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу. Через два дня в конфликт вступили Великобритания и Франция. Нацистская Германия сломила Польшу к 6 октября. После этого польская территория была разделена. 2 сентября 1945 года Вторая мировая война завершилась, а польская государственность была восстановлена. Евгений Семибратов напомнил, что вопрос репараций от Германии уже давно решен, а заявления руководства Польши могут являться элементом информационно-политической борьбы против России в рамках попытки заставить Москву выплатить так называемые репарации.
— Те аналогии, вокруг которых ходят поляки, налицо. Вина Германии в развязывании Второй мировой войны является аксиомой. И, возможно, это очередная попытка поставить знак равенства между современной Россией и гитлеровской Германией, что и появляется периодически в западном информационном пространстве, — считает Семибратов.
По словам эксперта, заявления о репарациях могут прозвучать и от лидеров других европейских стран, в том числе прибалтийских, но адресованы они будут России. В Эстонии, Латвии и Литве считают, что добровольное вхождение этих республик в состав СССР было оккупацией. Также нельзя исключать, что актуализация темы с репарациями может быть связана с замороженными на Западе российскими активами, о которых тоже вспомнили в Европе и США.