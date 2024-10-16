Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремейк «Приключений итальянцев в России» снимут с китайскими актерами

Подробности проекта пока не сообщаются.

Российские и китайские кинематографисты объединятся для съемок ремейк советского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России», рассказал ТАСС председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на заседании комитета, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам Титова, в съемках примут участие китайские актеры. Какие именно, будут ли задействованы российские артисты, кто займет режиссерское кресло — все это пока неизвестно.

Фильм станет частью грядущих совместных проектов двух стран. Также ведется работа над масштабной выставкой Всероссийского музея декоративного искусства в Пекинском музее ремесел, шоу российских и китайских гимнасток и фестивалем анимации.

2024 и 2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая, в рамках которых планируется провести более 230 культурных мероприятий.

Комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» режиссера Эльдара Рязанова вышла в кинопрокат СССР и Италии в 1974 году. В Союзе ее посмотрели более 49 млн человек.

По сюжету в одной из римских больниц русская эмигрантка перед смертью рассказала внучке Ольге (Антония Сантилли), что в Ленинграде «подо львом» спрятано огромное состояние. Ольга отправляется в Россию, а за ней — все, кто случайно услышал семейную тайну. В картине снялись Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза, Луиджи Баллиста, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева и другие.

Ранее советская и российская актриса Раиса Рязанова раскритиковала новость о съемках сериала по мотивам мелодрамы «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Артистка заявила, что в нем нет необходимости, а режиссер (Жора Крыжовников) мог бы взять какую-нибудь другую «плохую картину» и «попробовать переделать» ее, сняв «что-то прям аховое». «Не стоит снимать. И понимаете, это просто неприлично», — добавила исполнительница роли Тоси.