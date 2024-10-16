Ремейк «Приключений итальянцев в России» снимут с китайскими актерами

По сюжету в одной из римских больниц русская эмигрантка перед смертью рассказала внучке Ольге (Антония Сантилли), что в Ленинграде «подо львом» спрятано огромное состояние. Ольга отправляется в Россию, а за ней — все, кто случайно услышал семейную тайну. В картине снялись Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе, Тано Чимароза, Луиджи Баллиста, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева и другие.